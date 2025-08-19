[포토] 이더리움, 신고가 앞두고 10% 급락

시사 전체기사

신고가 경신을 눈앞에 뒀던 암호화폐 ‘이더리움’이 19일 10%가량 급락했다. 서울 강남구 빗썸 라운지에 있는 전광판에 이더리움 등 암호화폐 시세가 표시돼있다. 뉴시스

