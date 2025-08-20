열차감지앱도 무용지물… 작업 승인 7분 만에 덮쳤다
청도사고 7명 사상 인재 가능성
구조물 피해 점검 위해 이동중 참변
전기 열차라 알아차리기 힘들어
철도노조 “땜질식 처방 안된다”
7명의 사상자를 낸 경북 청도 무궁화호 열차 선로주변 작업자 충돌 사고는 근로자들이 작업 승인을 받고 선로에 진입한 지 불과 7분 만에 발생한 것으로 파악됐다. 또 일부 근로자들에게 열차감지앱이 설치된 작업용 휴대전화가 지급됐지만 무용지물이었던 것으로 드러났다.
19일 코레일 등에 따르면 사고를 당한 근로자 7명은 이날 오전 10시45분쯤 경부선 남성현역 역장으로부터 정밀 안전 진단 작업 승인을 받았다. 이들은 최근 폭우로 생긴 경부선 철도 남성현역∼청도역 구간 비탈면 구조물 피해를 육안으로 점검할 예정이었다.
코레일 직원 1명과 외부 업체 근로자 6명은 작업 승인을 받은 후 출입문을 통해 선로로 들어간 뒤 철길 왼편을 따라 작업 현장으로 이동했다. 하지만 작업 승인을 받은 뒤 불과 7분 만에 무궁화호 열차(제1903호)가 작업자들을 뒤편에서 쳤다. 이 사고로 작업자 7명 중 2명이 사망하고, 5명은 중경상을 입었다. 당시 작업을 위해 특정 시간대에 일부 구간 열차 운행을 멈추는 ‘차단 조치’는 이뤄지지 않은 것으로 파악됐다. 또 이날 작업에 투입된 근로자 가운데 코레일 소속 직원에게는 열차 접근을 알려주는 기능이 있는 ‘감지 앱’을 설치한 휴대전화가 지급됐지만, 제대로 작동했는지는 아직 확인되지 않았다.
사고가 난 무궁화호는 전기 열차라 생활 소음이 있는 곳에서는 가까이 다가와도 소리만으로 알아차리기 어려워 근로자들이 열차를 피하기 더 어려웠던 것으로 코레일은 보고 있다. 또 사고 지점은 전방 곡선 철로 구간에서 123ｍ가량 떨어져 있어 시야확보가 어려운데다 사고지점과의 거리도 짧아 급제동 등에 어려움이 있었을 것이란 분석도 나온다. 다만 이날 작업은 위험 지역 2ｍ 바깥에서 이뤄질 경우 별도의 열차 차단 없이 진행하는 ‘상례 작업’인 것으로 파악됐다. 소방 관계자는 사고 뒤 브리핑에서 “사고 열차가 사상자들을 뒤쪽에서 친 걸로 알고 있다”면서 “피해자분들이 인지하지 못했을 가능성을 추측한다”고 밝혔다.
전문가 등은 전반적인 사고 상황을 고려할 때 관리·감독 소홀 등에 따른 전형적인 ‘인재’일 가능성이 높다고 지적했다. 김중진 대구안전생활실천시민연합 공동대표는 “열차가 접근할 때 작업자들이 선로 주변을 걷고 있었다는 것 자체가 문제로 전형적인 인재로 보인다”며 “통상 선로 주변에서는 열차가 들어오기 전이나 완전히 지나간 후 작업자들이 이동해야 한다”고 말했다. 이어 “사고 당시 대피 신호체계가 제때 작동했는지, 현장 감독자가 사고 예방을 위한 관리를 제대로 했는지 등을 확인해야 한다”고 덧붙였다.
전국철도노동조합은 “더 이상 땜질식 처방은 안 된다”며 근본적인 제도 개선을 요구했다. 철도노조는 “이번 사고는 2019년 밀양역 사고와 판박이”라며 “밀양역 사고 이후 운행 선상에서 이뤄지는 죽음의 상례 작업은 중단됐지만, 위험지역을 벗어 난 선로변 작업은 여전히 상례 작업으로 진행돼 왔고 결국 오늘 작업자들의 죽음을 불러왔다”고 비판했다.
코레일은 “이번 사고에 깊은 유감을 표한다”며 “지역사고수습본부를 가동하는 등 비상대응체계를 유지하면서 관계 기관의 조사에 협력하고 있다. 유가족과 부상자의 구호와 지원에 총력을 다하겠다”고 밝혔다.
