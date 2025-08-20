숨진 30대 하청업체 직원 2명은 신입·외동아들
팀 이뤄 현장 안전 업무 담당 “성실했던 사람들… 안타까워”
경북 청도군 화양읍 경부선 철로 인근 시설 안전 점검 작업에 19일 투입됐다가 열차 사고로 숨진 2명 모두 하청업체 직원으로 확인됐다. 특히 숨진 하청업체 직원 중 조모(30)씨는 올해 입사한 신입직원, 이모(37)씨는 외동아들로 알려져 더욱 안타까움을 사고 있다.
이날 오전 발생한 청도 열차 사고로 숨진 2명과 중경상을 입은 5명 중 4명은 구조물 안전 점검을 전문으로 하는 하청업체 직원이다. 나머지 부상자 1명은 원청인 코레일 소속으로 파악됐다.
숨진 조씨는 올해 하청업체에 입사한 뒤 평소 회사 선배인 이씨와 팀을 이뤄 현장 안전 점검 업무를 담당해왔던 것으로 알려졌다. 이씨는 외동아들로 조씨와 함께 청도대남병원 장례식장에 안치됐다.
장례식장은 사고 소식이 전해진 직후 대전과 김해에서 달려온 유족과 회사 동료들의 오열로 눈물바다를 이뤘다. 조씨의 유족들은 비보에 울분을 터뜨렸고, 이씨 유족들은 망연자실한 모습을 보이다가 회사 관계자들을 보자 참아왔던 눈물을 터트리며 오열했다. 일부 유족은 눈시울을 붉힌 채 허공을 보다가 곧 고개를 떨구며 허망한 모습을 보였다.
김윤덕 국토교통부 장관과 강희업 국토부 2차관도 사고 현장을 방문한 뒤 장례식장을 찾아 유가족을 위로했다.
나머지 부상자 5명은 현재 안동병원과 경산 세명병원, 경주동국대병원으로 옮겨져 치료를 받고 있다. 회사 관계자는 “숨진 직원들 모두 성실했던 사람들”이라며 “다친 이들 모두 오랜 경력을 가진 베테랑들인데 왜 이런 일이 벌어졌는지 모르겠다”고 말했다.
청도=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사