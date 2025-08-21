마스가·반도체·공급망… ‘대미 투자 보따리’ 트럼프 웃을까
이 대통령 취임 후 첫 정상회담
미국과 관세협상 세부적 조율
경제안보 파트너십 강화 계기
대통령실·재계 ‘원팀’ 전열 정비
오는 25일(현지시간) 이재명 대통령 취임 후 처음 열리는 한·미 정상회담에는 삼성 SK 현대자동차 LG 한화 대한항공 등 주요 그룹 총수들이 대거 동행한다. 이번 정상회담은 경제 분야에서 미국과의 관세 협상을 세부적으로 조율하고 첨단기술 및 핵심 광물 등 경제안보 파트너십을 강화하는 계기가 될 전망이다. 관세 협상 타결의 공신이었던 한·미 조선 협력 사업 ‘마스가 프로젝트’을 구체화하는 작업도 예정돼 있다. 이 대통령의 미국 방문에 함께하는 경제인들은 대규모 대미 투자 계획을 앞세워 지원사격에 나설 전망이다.
이 대통령과 재계는 ‘원팀’ 모드로 전열을 가다듬고 있다. 한·미 정상회담을 엿새 앞둔 지난 19일 열린 이 대통령과 순방 동행 경제인들의 간담회에선 관세 세부 협상 전략과 기업들의 대미 투자 및 구매 계획이 주로 논의된 것으로 알려졌다. 이 대통령은 정부의 협상 방향과 전략을 공유하면서 마지막까지 지원에 나서줄 것을 당부했고, 재계도 정부의 파트너로서 최선을 다하겠다고 화답했다고 한다.
재계에선 순방 동행 경제인들의 첫 임무로 대미 투자를 꼽고 있다. 정부는 미국에 3500억 달러(약 487조원)를 투자하는 조건으로 상호 관세를 25%에서 15%로 낮추는 관세 협상에 최종 합의했는데 이를 언제, 어떤 분야에, 어떤 방식으로 이행할 것인지 로드맵을 작성하는 일이 남아 있다. 기업들은 기존에 발표했거나 준비 중인 투자 계획을 가다듬어 공개할 것으로 보인다.
삼성전자와 SK는 미국 내 공장 건설 및 증설 계획을 구체화할 것으로 예상된다. 삼성전자는 최근 이재용 회장의 미국 방문을 전후해 테슬라, 애플과 대형 공급 계약을 맺었다. 업계에선 이와 관련해 삼성이 텍사스주 테일러에 짓고 있는 파운드리(반도체 위탁생산) 공장의 증설 계획을 밝힐 것으로 예상하고 있다. SK는 SK하이닉스가 인디애나주에 인공지능(AI) 반도체 핵심 부품인 고대역폭메모리(HBM) 생산을 위한 패키징 공장 건설을 준비하고 있어 이번 회담을 통해 관련 내용을 발표할 가능성이 큰 것으로 알려졌다. 미 정부는 외국 반도체 업체가 관세를 면제 받으려면 도널드 트럼프 대통령 임기 중에 미국 공장을 건설해야 한다고 압박하는 중이다.
마스가 프로젝트도 정상회담의 핵심 의제 중 하나로 거론된다. 한화그룹과 HD현대 등 국내 조선 기업들은 1500억 달러 규모의 조선업 협력 펀드 조성을 목표로 미국 조선업 재건에 기여할 수 있는 구체적인 협력 방안을 제시할 것으로 전망된다.
이와 함께 현대차는 지난 3월 미국의 자동차, 부품 및 물류, 철강, 미래 산업 분야에 2028년까지 총 210억달러(29조원)를 투자한다는 계획을 발표한 바 있다. LG도 LG에너지솔루션이 미시간 홀랜드와 오하이오, 테네시에 북미 생산기지를 운영하고 있다. 이들 기업은 안정적인 공급망 구축, 미국 내 생산 역량 강화를 위한 후속 투자 계획을 발표할 것으로 관측된다.
재계 관계자는 “정부뿐 아니라 개별 기업 차원에서 미 정부의 통상 압박을 완화하는 작업도 필요하다”며 “우리 기업들이 미국 내 생산기지를 확충하고 현지 공급망을 강화하는 계획을 제시하면서 한국산 제품에 대한 고율 관세나 수입 규제를 피하는 경제 외교 역할이 그 어느때보다 중요한 시점”이라고 말했다.
과거 한·미 정상회담에서도 경제인들은 미 정계 및 재계 인사들과 네트워크를 다지며 경제 성과를 이끌어내는 데 주도적인 역할을 했다. 동시에 미 현지에서 대통령과 별도 만남을 갖고 현지 투자 계획을 밝히거나 경제계 애로 사항을 전달하는 등 소통을 강화하는 기회로 활용했다.
박근혜 전 대통령 취임 후 2013년 5월 미 워싱턴DC 백악관에서 열린 첫 한·미 정상회담에는 경제5단체장과 주요 그룹 총수 등 51명의 경제사절단이 동행했다. 당시 순방에 동행한 기업인들은 한·미 동맹 60주년 기념 만찬, 미 상공회의소가 주최한 한·미 CEO 라운드테이블 행사에 참석해 북핵 위기로 야기된 한국 경제에 대한 미측의 우려를 해소하는 데 주력했다.
2017년 6월 문재인 전 대통령의 첫 한·미 정상회담에는 52명의 경제인이 동행했는데, 이중 중소·중견기업인이 37명으로 3분의 2 이상을 차지했다. 당시 청와대는 대한상의가 선정한 동행 경제인 명단을 막판에 조정해 일부 기업이 변경되는 등 마지막까지 고심을 거듭했다. 또 ‘사절단’이라는 용어가 관료적이고 권위적인 느낌을 준다는 명칭을 ‘경제인단’으로 바꿨다. 윤석열 전 대통령이 2023년 4월 미국을 방문해 열린 정상회담에는 역대 최대 규모인 122명의 경제인이 함께했다.
박근혜·윤석열 전 대통령 때는 한국경제인협회(한경협)의 전신인 전국경제인연합회(전경련)가, 문재인 전 대통령 때는 대한상의가 방미 경제인단 구성을 주도하고 이를 확정해 발표했다. 이번 사절단 관련 실무 업무를 담당하고 있는 한경협은 기업 명단이나 방미 일정 등에 대해 말을 아끼며 신중 모드를 이어가고 있다. 전경련은 박근혜정부 국정농단 사태 여파로 각종 정부 주도 행사에서 배제됐다가 윤석열정부 때인 2023년 8월 한경협으로 간판을 바꾸고 재기의 발판을 다져왔다. 현 정부는 미 재계와의 두터운 네트워크 등 한경협의 위상과 역할을 고려해 방미 경제인단 구성 작업을 맡긴 것으로 전해졌다.
권지혜 기자 jhk@kmib.co.kr
