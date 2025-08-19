시사 전체기사

[포토] 폭발물 테러 대응 합동훈련

입력:2025-08-19 18:52
공유하기
글자 크기 조정

군 관계자들이 을지연습 기간인 19일 서울 종로구 정부서울청사에서 진행된 폭발물 테러 대응 합동훈련 중 폭발물 초동조치 훈련을 하고 있다. 윤웅 기자

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
배춧값 7000원 돌파…폭염·폭우에 밥상 물가 ‘빨간불’
조국 “사과 몇 번 한다고 2030 맘 열겠나”
‘25일 뒤 식수원 고갈’…극한가뭄, 강릉 제한급수 돌입
경북 청도 열차 사고로 2명 사망·4명 중상
고속도로서 플라스틱 알갱이 밟고 미끄러진 SUV운전자 사망
‘택배기사 10만원 요구’ 순천 아파트 결국 요금 철회
‘미아동 마트 흉기난동’ 김성진 1심 무기징역
동두천 아파트 화재…“캠핑용 배터리 충전 중 불나”
국민일보 신문구독