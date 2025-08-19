시사 전체기사 [포토] 폭발물 테러 대응 합동훈련 입력:2025-08-19 18:52 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 군 관계자들이 을지연습 기간인 19일 서울 종로구 정부서울청사에서 진행된 폭발물 테러 대응 합동훈련 중 폭발물 초동조치 훈련을 하고 있다. 윤웅 기자 GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 이 대통령, 영화 ‘케데헌’ 주역들과 만난다 2 조국 “사과 몇 번 한다고 2030 마음 열겠나” 3 [속보] 김정은 “한미 합동군사연습, 명백한 전쟁도발 의지” 4 팝콘·콜라 든 이 대통령 부부… 시민들과 영화 ‘독립군’ 관람 5 정청래 “역사 내란 척결” 조국 “극우 국힘 끝장”… 선명성 경쟁 해당분야별 기사 더보기 1 미성년자에 “네 몸은 걸작”… 가드레일 없이 탈선하는 AI 2 “스타벅스에서 프린트 연결 안 됩니다”… ‘카공족’을 어쩌나 3 직장인 절반 일할 때 ‘생성형 AI’ 쓴다… 활용률은 미국의 2배 4 첫 직장 월급 300만원 이상… 여성이 남성 3분의 1 불과 5 절박한 경제6단체 “노란봉투법 최소 1년 유예해 달라” 해당분야별 기사 더보기 1 경북 청도 열차 사고로 2명 사망·4명 중상 2 고속도로서 플라스틱 알갱이 밟고 미끄러진 SUV운전자 사망 3 ‘택배기사 10만원 요구’ 순천 아파트 결국 요금 철회 4 동두천 아파트 화재…“캠핑용 배터리 충전 중 불나” 5 “횡령 의도 없어”…자선행사 후 기부 안 한 문다혜 ‘무혐의’ 해당분야별 기사 더보기 1 “군인은 줄 서지 마세요”…美 롯데리아 1호점의 특급대우 2 美, 6000명 학생비자 무더기 취소…‘폭행·음주운전·테러 연루’ 3 “후지산이 안 보여!” 나무 마구 자른 중국인 사장의 최후 4 트럼프 “우크라이나에 매우 좋은 보호 안보 제공할 것…영토 교환 가능성도 논의” 5 트럼프 “푸틴·젤렌스키 회담 준비 착수…유럽·미국이 우크라에 안보 제공” 해당분야별 기사 더보기 1 김종국 결혼 발표 “저의 반쪽을 만들어…장가갑니다” 2 고현정·전지현·이영애의 새 얼굴… 하반기 드라마를 주목하라 3 “역시 월드 클래스”… 손흥민, 미국 무대 첫 선발서 펄펄 4 49살 김종국 장가간다… 예비 신부는 비공개 5 [포토] 이정후의 ‘무릎 수비’… 글러브서 흐른 공 무릎으로 받아 해당분야별 기사 더보기 1 여성에 더 많은 ‘오른쪽 대장암’… 발생 경로가 달랐다 2 사망 보험금, 55세부터 연금처럼 받는다… 1억→월 14만원 수령 3 ‘케데헌’ 굿즈 난리인데 규제 가로막힌 K중고품 4 ‘봄비’ 부른 한국 첫 ‘소울 가수’ 박인수 별세… 향년 78세 5 배춧값 7000원 돌파…폭염·폭우에 밥상 물가 ‘빨간불’ 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 배춧값 7000원 돌파…폭염·폭우에 밥상 물가 ‘빨간불’ 조국 “사과 몇 번 한다고 2030 맘 열겠나” ‘25일 뒤 식수원 고갈’…극한가뭄, 강릉 제한급수 돌입 경북 청도 열차 사고로 2명 사망·4명 중상 고속도로서 플라스틱 알갱이 밟고 미끄러진 SUV운전자 사망 ‘택배기사 10만원 요구’ 순천 아파트 결국 요금 철회 ‘미아동 마트 흉기난동’ 김성진 1심 무기징역 동두천 아파트 화재…“캠핑용 배터리 충전 중 불나” 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요