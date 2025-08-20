아시아 증시 랠리 속 ‘나홀로 후진’… 세제개편안에 발목 잡힌 코스피
일본·중국·대만, 이달 최고치 경신
외국인 투자자들 정부 정책 불신 커
코스피 상장사 상반기 영업익 8% ↑
중국과 일본 대만 증시가 이달 들어 사상 최고치를 경신하고 있지만, 코스피는 연일 하락하며 혼자 뒷걸음질치고 있다. 정부가 지난달 31일 세제개편안을 발표한 이후 코스피 상승 동력이 약해졌다는 평가가 나온다. 외국인 투자자가 정부의 증시부양책에 여전히 불신을 갖고 있다는 지적도 나왔다.
19일 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일보다 0.81% 하락한 3151.56에 거래를 마쳤다. 이달 들어 코스피는 2.89% 하락했다. 최근 사상 최고치를 경신하는 아시아 주요 증시와는 상반된 흐름이다. 같은 기간 일본 닛케이225 평균주가는 6.02% 올랐다. 중국 상해 종합과 대만 가권도 각각 4.31%, 3.33% 상승했다.
코스피는 7월까지 연초 대비 30% 넘게 오르며 주요국 증시 가운데 상승률 1위를 자랑했다. 하지만 정부가 대주주 양도세 기준을 50억원에서 10억원으로 낮추는 내용을 담은 세제개편안을 발표 등 정책 변수로 방향성을 잃기 시작했다는 게 금융투자업계 평가다.
실제로 코스피는 정부의 세제개편안이 발표된 다음 날인 8월 1일 3.88% 급락했다. 그 이후 코스피는 대주주 양도세 관련 뉴스에 따라 상승과 하락을 오가는 예측 불허 흐름을 보이고 있다. 이달 4일 코스피는 0.92% 상승했는데 이는 여당에서 대주주 기준을 완화할 수 있다는 내용의 뉴스가 투자 심리를 개선해서다.
이날도 코스피는 양도세 뉴스에 상승과 하락을 오갔다. 장 초반 1%대로 하락했던 코스피는 기획재정부 국회 업무보고에서 양도세 강화 내용이 빠졌다는 한 매체의 보도에 장중 한때 상승으로 전환되기도 했다. 하지만 외국인의 매도세가 거세지며 결국 하락으로 마감했다. 이날 외국인은 4537억원 규모 코스피 주식을 내다 팔았다.
외국인 투자자는 상법개정 등 정부의 증시 부양책의 진정성에 대한 불신이 여전하다는 지적도 나온다. 최근 홍콩과 싱가포르 대형 투자자를 만나고 돌아온 이남우 한국기업거버넌스포럼 회장은 이날 기자간담회에서 “외국인 투자자는 과거 20년 동안 우리 정부와 기업에 ‘계속 속았다’는 불신이 쌓여 있었다”며 “의심의 벽을 허무는 데 민관 합동의 노력이 필요해 보인다”고 말했다.
다만 올 상반기 국내 코스피 상장사들이 경기 침체 우려와 불확실한 환경에도 실적이 좋았던 건 증시에 긍정적 요소다. 거래소는 코스피 상장사 636개사의 연결재무제표 기준 매출액은 1522조4617억원으로 지난해 같은 기간보다 5.17% 증가했다고 밝혔다. 상반기 연결 영업이익은 110조4001억원으로 지난해 같은 기간 보다 8.01% 늘었다.
이광수 기자 gs@kmib.co.kr
