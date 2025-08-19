“측근·실세 인사는 없다… 특별감찰관 도입할 것”
강훈식 대통령 비서실장 간담회
대주주 강화 논란엔 “더 지켜볼 것”
강훈식 대통령실 비서실장은 김현지 인사비서관 등 이재명 대통령 측근에 의해 정부 인사가 좌우되고 있다는 의혹에 대해 “측근이나 실세 인사는 없다”고 일축했다. 이 대통령이 약속했던 특별감찰관 도입과 관련해선 “지지부진한 측면은 있지만 진행이 안 되는 것은 아니다”며 도입 방침을 재차 강조했다.
강 실장은 19일 정부 출범 76일째를 맞아 가진 기자간담회에서 ‘측근 인사’ 의혹에 대해 “인사위원장은 대통령 비서실장이다. 인사위원회는 가동 중이고, 적법한 절차와 시스템에 의해 인사가 검증되고 있다”고 밝혔다. 이어 “측근과 실세 이야기도 많이 듣는데, 인사위원장인 제가 패싱됐다는 뜻인가. 그런 일 전혀 없다”며 “인사위원장으로서 각 수석실, 수석들의 의견도 경청해 종합해서 판단하고 있다”고 설명했다.
강 실장은 이 대통령이 취임 30일 기자간담회에서 약속했던 특별감찰관 도입과 관련해선 “대통령이 하겠다고 했고, 받아들여야 한다고 생각한다”며 “저희 안의 회초리가 있어야 잘못된 것을 지적받고 대통령실이 공공의 기능에 맞게, 투명하게 활동할 수 있다”고 말했다.
강 실장은 대미 관세 협상에 대해 “미국의 관세 정책으로 불확실성이 뉴노멀이 되는 새로운 통상 환경이 만들어졌다. 수출로 먹고산 대한민국의 새로 변화된 환경이 됐다”고 말했다. 그러면서 “(미국이) 끊임없는 협상을 예고하고 있다. 어떤 품목 관세가 새롭게 어떻게 나타날지 모르는 상황”이라고 설명했다.
부동산 시장의 경우 “6·27 대출 규제 이후 거래량이 감소하긴 했지만 다시 상승 기미도 보이는 게 사실”이라며 “시장의 동향을 면밀히 모니터링하는 중”이라고 말했다. 그러면서 “부동산 시장이 안정적으로 관리될 수 있도록 조속히 공급 방안을 발표할 계획”이라고 밝혔다.
주식 차익에 양도세를 물리는 대주주 기준을 종목당 50억원 이상에서 10억원으로 강화하는 세제개편안 관련 당·정 논란을 두고는 “좀 더 지켜보겠다”고 말했다. 정부 각 부처와 민주당의 논의 과정을 좀 더 살피겠다는 취지다. 민주당은 기존 50억원을 유지하자는 입장을 최근 대통령실에 전달했다.
강 실장은 국채 추가 발행을 추진할 수 있다는 관측에 대해선 “사실 정해져 있는 답이다. 그렇지 않으면 무슨 돈으로 추가 재정 지출을 하겠느냐”고 언급했다. 남북 관계에 대해서는 “잘 지내고 싶고, 그것이 전쟁이 필요 없는 평화의 조건”이라고 했으며, 청와대 이전은 연내 이뤄질 것이라고 밝혔다.
이동환 최승욱 기자 huan@kmib.co.kr
