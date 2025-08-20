사망보험금 55세부터 연금으로 받아요

10월부터 5개 생보사 서비스 시작

대상자는 문자 등으로 개별 통지

오는 10월부터 삼성생명과 교보생명, 한화생명, 신한라이프, KB라이프에 종신보험 계약을 보유한 55세 이상 금융 소비자는 사망 보험금을 연금처럼 당겨 받을 수 있다.



금융위원회는 19일 서울 중구 생명보험협회에서 회의를 열어 이런 내용을 골자로 하는 ‘사망 보험금 유동화 서비스’ 출시 계획을 밝혔다. 해당 서비스는 지난 6월 열린 국무회의에서 이재명 대통령으로부터 호평을 받은 뒤 123대 국정 과제 중 하나로도 선정됐다.



서비스는 애초 65세부터 신청하는 방안이 추진됐으나 55세로 낮아졌다. 지난해 말 기준 75만9000건(총 35조4000억원)의 종신보험이 유동화 대상이다. 금융위는 “소득 공백이 시작되는 50대 중반부터 노후 생활비를 확보할 수 있는 새로운 소득 보완 수단이 될 것”이라고 설명했다.



오는 10월 1년치 연금을 한꺼번에 받는 ‘연 지급형’이 우선 출시되고 ‘월 지급형’은 내년 초 나온다. 금리 확정형 종신보험의 사망 보험금이 9억원 이하라면 소득·재산 요건 관계없이 누구나 신청할 수 있다. 계약·납입 기간이 10년 이상이고 보험료 납입이 끝났어야 하며 계약자와 피보험자가 같아야 한다. 또 신청 시점에 보험계약대출 잔액이 없는 월 적립식 계약이어야 한다. 사망 보험금은 90% 이내에서만 유동화할 수 있다.



만약 30세에 종신보험에 가입해 월 8만7000원씩 20년간 총 2088만원을 납입해 1억원의 사망 보험금을 보유한 금융 소비자가 70%를 유동화해 “55세부터 20년간 받겠다”고 신청하면 월 수령액은 평균 14만원(연 164만원)이다. 이 경우 20년간 총수령액은 3274만원으로 그동안 낸 돈보다 1186만원 더 많다. 개시 연령을 65세로 늦추면 월 수령액은 18만원, 총수령액은 4370만원으로 올라간다. 70세는 월 20만원(총 4887만원), 75세는 월 22만원(총 5358만원)이다.





추후에는 유동화한 사망 보험금으로 보험사 제휴 요양 시설에 입소하는 ‘요양 시설 특화형’이나 전담 간호사에게 암 등 주요 질병에 대한 건강 관리 서비스를 받는 ‘건강 관리 특화형’도 출시될 예정이다.



서비스를 신청할 수 있는 금융 소비자는 오는 10월 중 문자 메시지와 카카오톡 메시지 등으로 개별 안내를 받는다. 출시 초기에는 불완전 판매를 막기 위해 각 보험사 영업점에서 대면으로만 접수한다. 유동화 금액 수령일로부터 15일, 신청일로부터 30일 중 먼저 도래하는 기간까지는 철회도 가능하다. 보험사가 주요 내용을 설명하지 않았거나 빠뜨리면 취소 가능 기간은 3개월로 늘어난다.



김진욱 기자 reality@kmib.co.kr



