LG전자, IFA서 유럽형 신제품 25종 공개… 150조원 시장 공략

다음달 IFA 참여… 현지화 전략

에너지등급 ‘A’보다 더 높은 효율

디자인은 가옥구조 반영 설계

LG전자가 다음 달 5일 독일 베를린에서 열리는 유럽 최대 가전 전시회 국제가전박람회(IFA)에서 냉장고와 세탁기 신제품 25종을 공개한다. 사진은 LG전자 프렌치도어 냉장고와 일체형 세탁건조기 ‘히트펌프 워시콤보’. LG전자 제공

LG전자가 ‘철저한 현지화’ 전략으로 150조원 규모의 유럽 가전 시장을 공략한다. LG전자는 다음달 5일 독일 베를린에서 열리는 유럽 최대 가전 전시회 ‘국제가전박람회(IFA)’에서 냉장고와 세탁기 25종을 새롭게 선보인다고 19일 밝혔다. 빠르게 성장하고 있는 유럽 시장에서 편의성을 높인 맞춤형 제품으로 주도권을 잡겠다는 전략이다.



신제품은 에너지 효율을 중시하는 유럽 기조를 정조준했다. 우선 냉장고의 경우 에너지 가격이 급등한 상황을 고려해 냉기가 더 오래 유지되도록 단열 기능을 강화했다. 인공지능(AI) 기술로 최적화된 컴프레셔(압축기) 가동 방식을 찾아내 불필요한 전력 낭비도 줄였다고 한다. 바텀 프리저(상냉장·하냉동 냉장고)와 프렌치 도어(상단 양문형 냉장실·하단 서랍형 냉동고) 등 주요 신제품은 지난해 대비 에너지 사용량을 획기적으로 개선해 업계 최고 수준 효율을 달성했다는 게 LG전자 설명이다.



세탁기 역시 유럽 에너지 효율 최고 등급을 크게 웃도는 성능을 갖췄다. 일체형 세탁·건조기 제품이 일찍 상용화된 유럽 시장에 맞춰 고효율 워시콤보 제품을 전면에 내세운다는 계획이다. LG전자는 2021년에도 같은 제품군으로 유럽 최초로 에너지 효율 ‘A등급’을 획득하며 시장 1위를 차지했다. 신제품은 최고 등급보다 한 단계 더 높은 에너지 효율을 자랑한다.



디자인 역시 유럽의 가옥 구조와 생활 방식을 반영해 설계했다. 냉장고 문 경첩을 본체 안쪽으로 회전시키는 ‘제로 클리어런스 힌지’를 적용해 벽이나 가구장에 붙여서 설치해도 열고 닫는 데 문제가 없다. 유럽 사람들의 평균 키에 맞춰 프렌치 도어 냉장고는 높이를 80㎜가량 키워 용량을 늘렸다.



이와 함께 유럽 고객의 경우 세탁 코스 사용 패턴이 다른 지역보다 다양하다는 점을 감안해 제어부가 액정표시장치(LCD)로 된 제품을 늘렸다. 다이얼로 조작하는 제품에 비해 사용자 인터페이스(UI) 변경이 자유로워 고객이 자주 사용하는 코스를 화면 상단 배치하거나, 남은 세탁 시간 등 정보를 쉽게 파악할 수 있는 것이 장점이라고 한다.



LG전자는 고객을 보다 세심하게 배려한다는 차원에서 애플리케이션(앱) 서비스도 강화한다. 구매 업체 등에서 가전 설치 서비스를 제공하는 한국과 달리, 유럽은 구매자가 직접 설치를 진행하는 비율이 높다. 이에 자사 ‘씽큐(ThinQ)’ 앱을 통해 세탁기 ‘셀프 체크’ 기능을 제공할 예정이다. 이 모드를 사용하면 고객이 직접 세탁기 드럼 모터와 급배수 기능이 잘 작동하는지 점검할 수 있다.



LG전자는 올해 초 ‘국제전자제품박람회(CES)’에서 공개한 신제품을 비롯해 다양한 라인업의 유기발광다이오드(OLED) TV로 유럽 시장에서 기반을 다진 뒤 이번 맞춤형 프리미엄 가전을 통해 입지 넓히기에 나선다. LG전자의 올해 상반기 유럽 지역 매출액은 7조583억원을 기록해 전년 동기 대비 4.2% 상승했다. 글로벌 시장조사업체 스태티스타는 유럽 가전 시장 성장률이 2030년까지 연평균 4.1%를 기록할 것이라고 전망했다.



박선영 기자 pomme@kmib.co.kr



