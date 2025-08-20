코인원, 이성현 단독대표 체제로
국내 암호화폐(가상자산) 거래소 코인원이 차명훈·이성현 공동대표 체제에서 이성현(사진) 대표의 단독 경영 형태로 전환한다고 19일 밝혔다. 빠르고 일관된 의사결정 구조를 마련해 지속 가능한 성장을 추진하겠다는 게 코인원의 설명이다.
이성현 대표는 올해 1월 코인원 최고운영책임자(COO)로 합류해 2월 공동대표에 선임됐다. 앞으로 단독 대표로서 경영 전략 수립과 사업 운영 전반을 총괄하며 회사의 지속적인 성장을 주도할 예정이다.
11년간 코인원을 이끈 차명훈 대표는 공동 대표이사직에서 물러나 이사회 의장 역할에 집중할 계획이다. 차 대표는 2014년 2월 코인원 창립과 함께 대표이사직을 맡아왔다. 현재 53.46%의 지분을 보유한 최대주주다.
