실종 소방관, ‘이태원 참사’ 출동 후 심리치료 12번 받아

‘미안’ 메모 남기고 9일째 행방 묘연

소방관 45%가 “트라우마 경험”

장기 치료 등 상담체계 마련돼야



실종 9일째인 소방관 박모(30)씨가 2022년 이태원 참사 투입 이후 올해까지 10회 이상 심리치료를 받은 것으로 파악됐다. 참혹한 재난 현장에 투입된 소방관 10명 중 4명은 트라우마(외상 후 스트레스 장애)를 경험한 것으로 나타났다. 참사에 반복적으로 투입되는 소방관에 대해 장기적 심리치료 등 포괄적인 상담 체계가 마련돼야 한다는 지적이 나온다.



19일 인천소방본부 등에 따르면 박씨는 이태원 참사가 발생한 2022년 소방청에서 지원하는 심리치료 9회를 포함해 지금까지 총 12회의 심리치료를 받았다. 하지만 박씨는 최근 가족과 친구들에게 미안하다는 내용의 메모를 남기고 지난 10일부터 행방이 묘연한 상태다. 경찰과 소방당국이 수색을 이어가고 있다.



박씨처럼 재난현장에 투입됐던 상당수 소방관은 참사의 기억으로 고통받고 있다. 한국화재소방학회가 지난해 발표한 연구에 따르면 서울 소방공무원 1057명 중 477명(45.1%)이 트라우마를 겪었다고 답했다. 그중 치료를 받은 이들은 123명(25.8%)에 불과했다. 치료를 받지 않은 이유로는 곧 회복될 것(57.0%), 증상 자체를 인지하지 못해서(23.4%)라는 답변이 많았다.



치료 기간에 대한 질문에는 1주일 이내가 23.6%로 가장 많았다. 이어 1개월 이상 6개월 미만(20.3%), 1개월(19.5%) 순이었다. 하루만 치료받았다는 응답(10.6%)도 적지 않았다. 소방관들의 심적 고통을 근본적으로 치료하려면 보다 장기적인 치료가 필요하다는 지적이 나온다.



실제 소방관들은 출동이 잦고 도움을 요청하기 어려워해 상담사가 직접 찾아가는 경우가 많다. 또 4회 이상 상담을 받는 소방관도 수백명에 달해 장기 치료 수요가 많은 편이다. 소방청 ‘찾아가는 상담실’ 소속 이나윤 상담실장은 이와 관련, “상담은 5분 만에 끝내는 경우도 1시간 넘게 이어지는 경우도 있다”면서 “오래 상담하면 문제가 있는 사람으로 보일까 우려해 외부 공간에서 따로 만나기도 한다”고 전했다.



소방관의 자살예방 프로그램을 주도한 백종우 경희대 정신건강의학과 교수는 “반복적 외상은 복합 트라우마로 이어져 만성화할 수 있다”며 “장기적 상담을 받는 것을 자연스럽게 인정하는 조직 문화가 만들어져야 한다”고 말했다. 소방관이 집에서는 고통을 드러내지 않아 가족이 상황을 모르는 경우가 많기 때문에 가족 동반 상담과 교육을 통한 지지 체계 마련도 시급하다는 지적이다.



이찬희 기자 becoming@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 실종 9일째인 소방관 박모(30)씨가 2022년 이태원 참사 투입 이후 올해까지 10회 이상 심리치료를 받은 것으로 파악됐다. 참혹한 재난 현장에 투입된 소방관 10명 중 4명은 트라우마(외상 후 스트레스 장애)를 경험한 것으로 나타났다. 참사에 반복적으로 투입되는 소방관에 대해 장기적 심리치료 등 포괄적인 상담 체계가 마련돼야 한다는 지적이 나온다.19일 인천소방본부 등에 따르면 박씨는 이태원 참사가 발생한 2022년 소방청에서 지원하는 심리치료 9회를 포함해 지금까지 총 12회의 심리치료를 받았다. 하지만 박씨는 최근 가족과 친구들에게 미안하다는 내용의 메모를 남기고 지난 10일부터 행방이 묘연한 상태다. 경찰과 소방당국이 수색을 이어가고 있다.박씨처럼 재난현장에 투입됐던 상당수 소방관은 참사의 기억으로 고통받고 있다. 한국화재소방학회가 지난해 발표한 연구에 따르면 서울 소방공무원 1057명 중 477명(45.1%)이 트라우마를 겪었다고 답했다. 그중 치료를 받은 이들은 123명(25.8%)에 불과했다. 치료를 받지 않은 이유로는 곧 회복될 것(57.0%), 증상 자체를 인지하지 못해서(23.4%)라는 답변이 많았다.치료 기간에 대한 질문에는 1주일 이내가 23.6%로 가장 많았다. 이어 1개월 이상 6개월 미만(20.3%), 1개월(19.5%) 순이었다. 하루만 치료받았다는 응답(10.6%)도 적지 않았다. 소방관들의 심적 고통을 근본적으로 치료하려면 보다 장기적인 치료가 필요하다는 지적이 나온다.실제 소방관들은 출동이 잦고 도움을 요청하기 어려워해 상담사가 직접 찾아가는 경우가 많다. 또 4회 이상 상담을 받는 소방관도 수백명에 달해 장기 치료 수요가 많은 편이다. 소방청 ‘찾아가는 상담실’ 소속 이나윤 상담실장은 이와 관련, “상담은 5분 만에 끝내는 경우도 1시간 넘게 이어지는 경우도 있다”면서 “오래 상담하면 문제가 있는 사람으로 보일까 우려해 외부 공간에서 따로 만나기도 한다”고 전했다.소방관의 자살예방 프로그램을 주도한 백종우 경희대 정신건강의학과 교수는 “반복적 외상은 복합 트라우마로 이어져 만성화할 수 있다”며 “장기적 상담을 받는 것을 자연스럽게 인정하는 조직 문화가 만들어져야 한다”고 말했다. 소방관이 집에서는 고통을 드러내지 않아 가족이 상황을 모르는 경우가 많기 때문에 가족 동반 상담과 교육을 통한 지지 체계 마련도 시급하다는 지적이다.이찬희 기자 becoming@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지