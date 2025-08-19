정장 젤렌스키, 미소 트럼프… 2월 같은 ‘외교 참사’ 없었다

젤렌스키, 10초간 4차례 “감사하다”

트럼프 “우크라이나 사람들은 위대”

도널드 트럼프 미국 대통령이 18일(현지시간) 백악관을 찾아온 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령을 맞이하고 있다. 지난 2월 백악관 회담 때 군복 차림이었던 젤렌스키 대통령은 이번에는 검은색 정장을 입고 왔다. 신화연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령의 18일(현지시간) 백악관 정상회담에서는 젤렌스키 대통령의 정장 차림 등을 소재로 화기애애한 분위기가 이어졌다. 모욕과 고성이 오가며 최악의 외교 참사가 됐던 지난 2월 백악관 회담과는 전혀 달랐다.



젤렌스키는 이날 검은색 정장 차림으로 백악관 회담에 참석했다. 넥타이는 매지 않았고 통상적인 정장 형태와도 달랐지만 2월 회담 때 입었던 군복과는 확연히 차이가 났다. 친트럼프 방송인 리얼아메리카보이스의 기자 브라이언 글렌이 젤렌스키를 향해 “당신 정장이 정말 멋있다”고 하자 트럼프 대통령도 환하게 웃으며 “나도 같은 말을 했다”고 말했다. 글렌은 2월 회담 때 젤렌스키에게 “왜 정장을 입지 않느냐”며 모욕적인 질문을 해 회담 분위기를 망치는 데 일조했던 기자다.



트럼프는 이날 젤렌스키에게 “지난번에 당신을 공격했던 사람”이라고 글렌을 소개했고 젤렌스키도 웃으면서 “당신을 기억한다”고 말했다. 이어 글렌이 사과하자 젤렌스키가 “당신은 (2월과) 똑같은 정장을 입고 있다. 나는 바꿨는데 당신은 안 바꿨다”고 농담하면서 좌중에 폭소가 터졌다.



젤렌스키는 2월 회담을 의식한 듯 내내 정중한 모습을 보였다. 회담 초반 젤렌스키는 부인인 올레나 젤렌스카 여사가 트럼프 대통령 부인 멜라니아 여사에게 보내는 서한을 전달했다.



젤렌스키는 또 “감사하다”는 말을 수차례 했다. 모두발언에서 10초 동안 감사하다는 말을 4차례나 했다고 CNN이 전했다. 2월 회담 때 젤렌스키를 향해 “감사하지 않는다”며 면박을 준 J D 밴스 부통령을 의식한 것으로 보인다. 밴스는 이날 회의 모두발언 내내 침묵했다. 다자 회의에 참여한 유럽 주요국 정상들도 트럼프를 향해 ‘감사 합창’을 했다.



트럼프는 젤렌스키의 눈을 바라보거나 어깨에 손을 올리는 등 친근감을 표시했다. “당신은 카드가 없다”며 소리를 지르던 2월 회담과는 딴판이었다. 트럼프는 “나는 수년간 우크라이나 사람들을 알아왔다. 그들은 위대한 사람이다. 그들은 똑똑하고 활기차고 나라를 사랑한다”고 치켜세웠다.



트럼프는 유럽 정상들과의 회의에선 백악관 벽면에 걸린 ‘버틀러 피격’ 그림을 가리키며 “좋은 날은 아니었다”고 말했다. 트럼프가 지난해 대선 때 펜실베이니아 버틀러 유세 중 귀에 총을 맞고 피 흘리며 손을 치켜든 모습을 그린 그림이었다.



워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr



