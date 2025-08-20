삼성, ‘가성비’ 갤럭시 버즈3 FE 다음달 출시
삼성전자가 무선 이어폰 신제품 ‘갤럭시 버즈3 FE’(사진)를 출시한다고 19일 밝혔다. 버즈3 FE는 버즈3 시리즈의 후속 모델로, 향상된 오디오 성능과 갤럭시 AI 기능을 지원한다.
버즈3 FE는 저음은 깊게, 고음은 선명하게 구현해 풍부한 소리를 제공하는 것이 특징이다. 향상된 액티브 노이즈 캔슬링 기능으로는 주변 소음을 줄여 몰입감 있는 청취 경험을 제공한다. AI를 활용한 다양한 기능도 사용할 수 있다. 사용자가 ‘헤이 구글’과 같은 명령어를 말하거나 이어폰을 길게 눌러 AI 비서 제미나이를 호출할 수 있고, 스마트폰을 꺼내지 않고도 일정이나 메시지 등을 확인할 수 있다. 음성 통역 기능도 지원한다.
버즈3 FE는 다음 달 5일 미국과 유럽을 시작으로 전 세계 순차 출시된다. 국내 판매 가격은 16만원대가 유력하다.
