성경에 뿌리 둔 성품·창조적 사고 능력 기르는 교육 힘써야

빌리온 소울 하비스트 운동

국제꿈의학교(IDS) 학생들과 교사들이 지난 부활절에 지리산 올레길을 탐방하면서 서로를 위해 축복하고 있다. 황성주 회장 제공

대학은 진학이 아니라 파송이다



지난해 4월 미국 미드웨스트대학이 IDS에서 추천한 학생을 전원 장학생으로 입학시키는 내용의 협약식을 진행하고 있는 모습. 황성주 회장 제공

미디어 차단이 아니라 활용해야

