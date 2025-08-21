성경에 뿌리 둔 성품·창조적 사고 능력 기르는 교육 힘써야

세상은 눈치채지 못하고 이름도 기억하지 못하지만 출발선부터 뒤처진 삶이 있었다. 소리 없이 깨어진 모습으로 세상에 떨어진 아이들, 살아 있는 것만으로도 기적이었던 아이들이 있었다. 1995년 미국 하와이 카우아이섬에 살던 698명의 아이 중 210명은 삶이란 경주에서 이미 뒤처져 있었다. 가난 폭력 중독 이혼…부서진 가정과 무너진 어른들. 그들에겐 말 없는 낙인이 따라붙었다. ‘넌 실패할 것이다.’ 하지만 그 예측은 빗나갔다. 놀랍게도 그들 중 3분의 1은 오히려 훌륭하게 자랐다. 열심히 배우고 성실하게 일했으며 가정을 이루고 타인의 삶을 돕는 어른이 됐다. 많은 학자들은 의아했고 결국 카우아이 연구 프로젝트가 진행됐다.
연구 결과 그들은 특별하지도 않았고 무언가 특별한 기술이 있었던 것도 아니었다. 그들에게는 단 한 사람, 자신을 믿어준 누군가가 있었다. 조용히 곁에 머물렀던 한 멘토, “너는 소중하다”고 말해준 한 공동체가 그들의 무너진 생애의 기울기를 바꿨다. 회복은 거기서 시작됐는데 심리학에서는 이 힘을 회복탄력성(Resilience)이라 부른다. 넘어지고 자빠져도 오뚝이처럼 다시 일어나는 능력. 태풍으로 쓰러져도 무너진 자리에서 다시 뿌리내리는 힘이다.
한마디로 그것은 무조건적 사랑의 반영이었다. 우리를 살리려고 독생자를 보내신 하나님의 무조건적인 사랑의 그림자였다. 사도행전에서 베드로의 그림자만 닿아도 바울의 손수건만 만져도 병이 나았던 것처럼 예수 그리스도의 십자가를 통한 절대 사랑의 한 조각으로도 아이들은 회복될 수 있는 것이다. 엄밀히 말해서 크리스천은 누구나 이 사랑 안에서 회복탄력성을 얻어 승리자가 될 수 있을 것이다. 결국 모든 문제의 핵심은 사랑의 결핍이고 모든 문제의 해답은 하나님의 무조건적인 사랑이다.
“사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니요 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 속하기 위하여 화목제로 그 아들을 보내셨음이니라…하나님이 우리를 사랑하시는 사랑을 우리가 알고 믿었노니 하나님은 사랑이시라.”(요일 4 : 10 , 16)
어떤 개혁이든 성공하려면 기존의 잘못된 전제들이 폐기되고 성경적이고 합리적이며 변혁적인 전제들로 새롭게 대체되어야 한다. 이제 교육은 수용자의 지적 동의를 전제로 할 때만 가능하다. 아이들 입장에서 깊이 이해되고 공감할 수 있는 원칙이 아니면 아예 수용 불가하다. 그래서 폐기학습(Unlearning)과 재학습(Relearning)이 동시에 이루어져야 한다. 다음은 국제꿈의학교(IDS)의 핵심 가치를 폐기학습에서 재학습으로 나눠 정리했다.
대학은 진학이 아니라 파송이다
1. 교사는 잘 훈련시키는 사람, 잘 가르치는 사람이다. → 교사는 전 인격체를 키우는 중보자요 코치요 멘토요 제자를 양육하는 영적 아비요 영적 어미다.
2. 강의는 아이들을 변화시키는 핵심 도구이다. → 강의나 설교는 자신의 삶과 인격, 축적된 지혜와 은혜가 녹아있는, 나를 변화시킨 영감 있는 콘텐츠를 기도 가운데 전달하는 것이다.
3. 강의나 설교는 아이들의 눈높이에 맞게 해야 한다. → 강의나 설교는 내적 동질성과 동일한 콘텍스트 안에 있는 동료 학생들이 해야 효과가 있다. 그래서 학생들이 주역이 되는 학교가 돼야 한다. 지금까지 교육에 있어서 교사와 학생의 역할 80대 20이었다면 이제는 반대로 20대 80이 돼야 한다.
4. 학교는 자신의 수준에 맞는 좋은 대학에 갈 수 있도록 진학 지도를 해야 한다. → 대학 진학은 단순한 목표가 아니라 학교생활의 열매로 맺어지는 것이다. 기도 가운데 하나님이 허락하신 대학을 사명지로 알고 캠퍼스를 변화시키는 역량과 비전을 가진 선교사로 파송하는 것이다.
5. 학교는 모든 학생이 예배에 참석해서 은혜받도록 신앙 지도를 해야 한다. → 예배는 예배 의식이 아니라 전 인격과 삶으로 드리는 예배(롬 12:1)이며 영과 진리로, 즉 성령 안에서 진리의 말씀을 받고 나를 드리는 것(자기 부정의 체험)이다. 그래서 각자가 QT를 통해 받은 말씀을 삶에서 실천하면서 받은 은혜, 넘치는 감사와 찬송을 가지고 공동체로써 예배드리는 일련의 과정이다.
6. 학생들은 학교의 지침에 잘 따르고 교사에게 잘 순종해야 한다. → 순종 이전에 학교와 교사에 대한 기본적 신뢰가 중요하다. 먼저 두터운 신뢰 관계가 형성되어야 한다. 이를 위해 경청과 친구 되기(우정)의 과정을 거쳐야 한다. 특히 학교의 방향과 정체성에 대해 눈높이에 맞게 잘 설득해야 한다. 학생들을 설득할 때는 설득 당할 각오를 하고 사랑과 자유 안에서 충분히 대화해야 한다.
7. 모든 학생이 짜여진 커리큘럼에 따라 고등 과정을 3년 안에 마치고 졸업하도록 최선을 다해야 한다. → 졸업이 중요한 것이 아니라 학생들이 어떤 상황에서도 상황을 돌파하는 도전 정신과 회복탄력성으로 충만하도록 환경을 조성해야 한다. 특히 모든 학생이 설립 비전과 핵심 가치를 잘 터득하고 학업 목표와 졸업 요건을 달성하도록 열심히 중보하고 돕는 것이 중요하다.
8. 공부를 열심히 시켜서 원하는 대학에 들어가는 것이 최우선 순위이다. → 모든 학생이 스스로 공부에 열심을 내도록 영감을 불어넣는 것이 중요하다. 자율적 공부는 에너지를 창출하지만 타율적 공부는 에너지를 고갈시켜 역효과가 난다. 에너지가 넘치고 회복탄력성이 충만해야 대학을 변화시키는 주역이 될 수 있다. 그리고 이 목표를 위해 학생들이 집단 지성을 발휘하도록 도와야 한다.
9. 좋은 학생으로 키우기 위해 성품(인성) 교육을 잘해야 한다. → 성품은 영성의 문제이다. 성경 전체가 진리 안에서 주님 닮은 성품을 형성하도록 다자인 돼 있다. 과거의 기억을 치유하는 내적 치유가 선행되어야 한다. 정확한 진단이 있어야 처방이 가능하기에 성령과 기도 안에서 총체적 분석과 전인적 돌봄이 필요하다. 스스로 자신의 기질과 반응방식을 깊이 이해하도록 도와야 한다. 그리고 학생 리더들이 멘토 역할을 잘할 수 있도록 생태계를 조성해야 한다. 학생들이 집단 영성을 발휘하도록 도와야 한다.
10. 학습 역량과 실력을 키우기 위해 모든 과목을 다 가르쳐야 한다. → 단순한 학습 역량이나 실력이 아니라 문제 해결 능력을 키워야 한다. 성경은 인류의 문제를 해결할 수 있는 지혜로 가득 차 있음을 체험적으로 깨닫게 해야 한다. 모든 문제의 솔루션은 창조적 사고에서 나오기에 ‘자동적인 생각의 시스템’을 구축하는 생태계와 여기에 맞는 생활양식을 키워주는 것이 중요하다. 그리고 각 개인에 맞게 9가지 다중지능 중 탁월한 부분을 강화시키고 연약한 부분을 스스로 보완하도록 도와야 한다. 그러려면 선별적으로 좋아하는 영역이나 학습 과목을 집중적으로 공부하고 점차 다른 영역이나 다른 학습과목으로 확대해 가는 것이 좋다.
11. 좋은 책을 많이 읽히고 좋은 문화와 다양한 예술 작품을 감상할 기회를 마련해야 한다. → 좋은 책이나 좋은 예술 작품의 선정 기준이 철저히 성경적이어야 한다. 그래서 성경적 세계관이 먼저 정립된 이후 좋은 책이나 예술 작품을 대해야 힌다. 바른 기준의 가치관이 확고하게 세워져야 건강한 비판적 시각을 기를 수 있다. 크리스천이 저자인 책이나 예술 작품이라도 선별해 추천하는 것이 바람직하다.
12. 사회 각계각층, 신앙의 선배들과 다양한 만남이 필요하다. → 좋은 강사를 세우는 것과 다양한 만남을 주선하는 것도 선별적이어야 한다. 크리스천이라도 잘 선별해야 한다. 성경의 흐름에 부합하는 일관성 있는 교육 콘텐츠가 계속 흘러가야 간다.
미디어 차단이 아니라 활용해야
13. 해외 탐방이나 단기 선교를 경험하는 것이 유익하다. → 해외 탐방과 단기 선교는 각각의 필요에 맞게 고도로 디자인된 맞춤형으로 충분히 준비해 과정을 즐기고 효과와 효율을 극대화해야 한다.
14. 학생은 미래의 주역이다. → 학생은 미래의 주역이면서 현재의 주역이 돼야 한다. 그래서 전도와 선교를 통해 같은 또래의 아이들에게 선한 영향력을 미치고 그들의 언어로 복음을 전할 수 있도록 해야 한다. 특히 미디어와 디지털, AI를 통해 글로벌 영향력을 끼칠 수 있는 시대에 창조적 콘텐츠를 개발해 국내외에 복음을 전하고 혁신적이고 창조적인 선교를 주도해 갈 수 있는 생태계를 열망해야 한다.
15. 학생들을 보호하기 위해 미디어 유튜브 SNS를 차단해야 한다. → 미디어 유튜브 SNS 등을 무조건 차단하는 것이 아니라 유해한 영향력은 차단하되 좋은 것을 건강하게 활용할 수 있는 방안도 동시에 연구해야 한다. 그래서 학생들이 스스로 분별력을 키울 수 있도록 기회를 주어 강점을 극대화하고 약점을 보완할 수 있는 구조를 위해 기도한다.
16. 상점 벌점 징계 등 채찍과 당근의 감시 체계가 필요하다. → 최소한의 감시 체계를 유지하는 것은 필요하나 ‘하나님 앞에서 살아가는 훈련(코람데오)’과 내적 충족감(상)과 고통의 대가(벌)를 스스로 맛볼 수 있도록 배려해야 하는데 이 모든 영역에서 교사들은 코치나 멘토로 돕는 멘토링 시스템을 구축해야 한다.
17. 학교를 훌륭하게 키워 하나님의 영광을 드러내야 한다. → 하나님은 훌륭한 학교, 좋은 학교를 원하는 것이 아니라 세상에 킹덤 임팩트(Kingdom Impact)를 주되 작든 크든 하나님만이 빚어낼 수 있는 위대한 학교를 원하신다. 그래서 전 세계에 확산이 가능한 저비용 고효율의 교육 플랫폼이 확립되어야 한다.
이 모든 것을 한번에 이룰 순 없지만 이러한 접근이 성경적이기에 포기해서는 안 된다. 가능한 원칙부터 하나하나 실행해 나아가야 한다. 필자가 인도에 갔을 때 한 선교사님이 가르쳐 준 선교의 3원칙이 있었다. ‘서두르지 말라’ ‘기대하지 말라’ 그러나 ‘포기하지 말라.’ 이는 성경적 교육의 원리이기도 하다.
황성주
KWMA 회장·사랑의병원 원장
