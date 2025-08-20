시사 전체기사

SPC, 푸드뱅크에 냉동탑차 전달… 1998년부터 3270억원 상당 기부

입력:2025-08-20 01:15
공유하기
글자 크기 조정

SPC그룹은 한국사회복지협의회 전국푸드뱅크에 식품 배송용 냉동 탑차 2대(사진)를 기부하고 앞으로 5년간 10대를 추가 지원하기로 했다고 19일 밝혔다. SPC그룹은 2023년 6대, 지난해 2대 등 현재까지 총 10대의 냉동 탑차를 푸드뱅크에 기부했다.

푸드뱅크는 440여개 지역 거점을 기반으로 식품과 생활용품 등을 취약계층에 전달하는 사회복지 단체다. SPC그룹은 1998년부터 푸드뱅크에 누적 3270억원 상당의 기부를 해왔다. 연평균 169억원에 이르는 규모다. 지난해에도 전체 푸드뱅크 기부의 7%에 해당하는 170억원을 기부했다. 2022년 10월 업무협약을 맺은 이후부터는 매년 냉장·냉동식품 배송의 안전성을 높이는 냉동 탑차를 지원하고 있다.

도세호 SPC 대표이사는 “SPC그룹은 식품 기업으로서 사명감을 갖고 어려운 이웃의 결식 문제 해결을 돕고자 회사와 가맹점이 함께 푸드뱅크에 기부하고 있다”고 말했다.

신주은 기자 june@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
숨진 30대 하청업체 직원 2명은 신입·외동아들
“영어 잘하는 그 장관 앞세워라”… 트럼프가 픽했던 ‘마당발’
은퇴후 월 500만원 벌어도 국민연금 안 깎인다
“이코노미석 좁혀 만드는 프리미엄석” 논란 커진 대한항공 꼼수
조국 “사과 몇 번 한다고 2030 맘 열겠나”
배춧값 7000원 돌파…폭염·폭우에 밥상 물가 ‘빨간불’
美, 6000명 학생비자 무더기 취소…‘폭행·음주운전·테러 연루’
‘택배기사 10만원 요구’ 순천 아파트 결국 요금 철회
국민일보 신문구독