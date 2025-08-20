SPC, 푸드뱅크에 냉동탑차 전달… 1998년부터 3270억원 상당 기부
SPC그룹은 한국사회복지협의회 전국푸드뱅크에 식품 배송용 냉동 탑차 2대(사진)를 기부하고 앞으로 5년간 10대를 추가 지원하기로 했다고 19일 밝혔다. SPC그룹은 2023년 6대, 지난해 2대 등 현재까지 총 10대의 냉동 탑차를 푸드뱅크에 기부했다.
푸드뱅크는 440여개 지역 거점을 기반으로 식품과 생활용품 등을 취약계층에 전달하는 사회복지 단체다. SPC그룹은 1998년부터 푸드뱅크에 누적 3270억원 상당의 기부를 해왔다. 연평균 169억원에 이르는 규모다. 지난해에도 전체 푸드뱅크 기부의 7%에 해당하는 170억원을 기부했다. 2022년 10월 업무협약을 맺은 이후부터는 매년 냉장·냉동식품 배송의 안전성을 높이는 냉동 탑차를 지원하고 있다.
도세호 SPC 대표이사는 “SPC그룹은 식품 기업으로서 사명감을 갖고 어려운 이웃의 결식 문제 해결을 돕고자 회사와 가맹점이 함께 푸드뱅크에 기부하고 있다”고 말했다.
신주은 기자 june@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사