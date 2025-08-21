[오늘의 설교] 실수하지 않으시는 하나님
창세기 50장 22~26절
늦은 밤 한 청년에게서 전화가 왔습니다. 주일학교 시절부터 가르쳤던 아이였습니다. 유쾌한 분위기 속에서 이런저런 근황을 나눴습니다. 열심히 사는 그 모습이 그저 고맙고 대견스러웠습니다. 그런데 갑자기 청년의 말소리가 작아졌습니다. 그러고는 대뜸 “자주 연락드리지 못해서 죄송합니다”라며 울먹였습니다. 저는 나지막한 목소리로 괜찮다며 다독였습니다. 그러자 청년은 더 크게 울었습니다. 어린아이처럼 끄억끄억 소리 내며 울었습니다. 그동안 혼자 짊어지고 있던 것들이 얼마나 버거웠을지 느껴졌습니다. 이런저런 핑계로 제 목소리가 듣고 싶었다고 했습니다. 누군가가 필요했던 것이지요.
목사 앞에서 우는 성도들이 많습니다. 교목으로 있을 때도 마찬가지였습니다. 겉으로는 괜찮아 보이던 학생들도 실상은 그렇지 않았습니다. 심지어 이름만 불러도 눈물을 떨구는 아이도 있었습니다. 문제가 없어 보이는 곳에도 어려움이 있습니다. 염려가 없을 것 같은 사람에게도 눈물과 한숨이 있습니다.
오늘 성경 본문 속 요셉 또한 마찬가지였습니다. 우리는 그를 흔히 ‘꿈꾸는 사람’으로 기억하고 있지만 그의 삶에는 수없이 많은 고통과 아픔이 있었습니다. 아버지의 사랑을 독차지했지만 형들에게는 늘 질투의 대상이었습니다. 심지어 꿈 때문에 더 큰 미움을 받게 됐고 급기야 이집트에 노예로 팔리기까지 했습니다. 많은 날이 외로웠습니다. 두려웠고 버거웠습니다. 때로는 왜 이런 일이 자신에게 일어났는지 이해하기가 어려웠습니다. 하지만 그 모든 순간에, 그 모든 자리에서, 하나님께서는 요셉과 함께하셨습니다. 한순간도 그를 혼자 두지 않으셨습니다.
그렇게 요셉은 이집트의 총리가 됐습니다. 그로 인해 이스라엘 집안의 모든 이들이 죽음의 기근으로부터 구원을 받았습니다. 하지만 이 모든 것은 우연이 아니었습니다. 이스라엘을 통해 구원의 역사를 이뤄 가시려는 하나님의 놀라운 섭리였습니다. 실패한 인생처럼 보이는 모든 순간을 통해 하나님께서는 신실하게 역사하셨습니다. 오래전 아브라함에게 말씀하셨던 그 뜻을 이뤄 가셨습니다.
“여호와께서 아브람에게 이르시되 너는 반드시 알라 네 자손이 이방에서 객이 되어 그들을 섬기겠고 그들은 사백 년 동안 네 자손을 괴롭히리니. 그들이 섬기는 나라를 내가 징벌할지며 그 후에 네 자손이 큰 재물을 이끌고 나오리라.”(창 15:13~14)
요셉 또한 그것을 깨달았습니다. 그래서 그는 이렇게 고백했습니다. “나는 죽지만 하나님은 분명히 형님들을 보살펴 주셔서 이 땅에서 인도해 내어 아브라함과 이삭과 야곱에게 약속하신 땅에 이르게 하실 것입니다.”(창 50:24)
끝을 알 수 없는 어둠의 터널을 지날 때도, 버거운 시간 속에서 남몰래 눈물 흘릴 때도, 주님은 우리와 함께하십니다. 언젠가 그 자리에서 우리를 다시 일으키시고 소망을 향해 나아가게 하실 것입니다. 그 아름다운 뜻을 위해 한순간도 쉬지 않고 일하실 것입니다. 완전한 지혜로 계획하시고 완전한 능력으로 이루실 것입니다. 저와 여러분을 사랑하셔서 독생자를 아낌없이 내어주신 그분이 그렇게 하실 것입니다. 그렇게 우리를 향한 하나님의 계획은 한 치의 오차도 없이 완전하게 이뤄질 것입니다. 우리에게 여전히 소망이 있는 이유입니다.
민찬양 목사(한일성서교회)
◇민찬양 목사는 사단법인 한국성서선교회와 한일성서교회를 맡고 있으며 리스텝미니스트리 대표로서 신학생과 사역자를 후원하고 섬기는 일에 힘쓰고 있습니다.
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사