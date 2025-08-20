[겨자씨] 녹색 은총
입추가 지났지만 연일 무더위가 기승을 부리고 있습니다. 이웃 나라에서 일어난 국지성 폭우 소식을 들으니 세계 곳곳에서 일어나는 기상이변이 결코 남의 일이 아님을 실감합니다. 오늘날 기후위기는 다양한 자연재해와 사회·경제적 문제를 발생시키며 실로 인류의 생존을 위협하고 있습니다.
과거에는 기독교가 창세기 1장 28절 말씀을 오용해 힘 있는 국가와 자본이 생태계를 마구잡이로 파괴하는 일에 정당성을 부여했습니다. 그러나 이제는 이 말씀을 하나님의 창조 세계를 잘 보전하고 가꾸는 일을 하나님께서 인간에게 권한과 책임으로 부여하셨다는 시각으로 이해하는 것이 보편적입니다.
생태신학자 제이 맥다니엘은 하나님의 은총을 적색과 녹색 빛깔로 표현했습니다. 기독교는 지금까지 강조한 십자가 보혈로 말미암은 적색 은총뿐 아니라 자연 세계 안에 내재한 하나님의 섭리, 즉 생명의 신비인 녹색 은총을 감사해야 한다는 것입니다. 녹색 은총 없이는 한순간도 살 수 없는 우리입니다. 자연의 신음을 외면치 않고 하나님의 창조 질서를 보전하고 생명을 살리는 일에 힘써야겠습니다.
서호석 목사(광현교회)
