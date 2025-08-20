[오늘의 설교] 북한 선교의 길은 하나님이 명하신 길
갈라디아서 6장 9절
“우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 포기하지 아니하면 때가 이르매 거두리라.” 사도 바울은 갈라디아 성도들에게 “선을 행하되 낙심하지 말라”라고 권면합니다. 이는 단순히 착한 일을 많이 하라는 도덕적 요청이 아닙니다. 하나님께서 북한 복음을 위해 나선 우리에게 복음을 붙잡고 그 복음을 따라 행하는 삶은 언제나 희생과 기다림이 동반된다는 사실을 알려주는 귀중한 말씀입니다. 씨를 뿌린 후에 열매를 거두기까지 계절을 건너는 인내가 필요합니다.
우리 교회를 비롯한 탈북민 교회는 바로 이 씨앗을 뿌리는 자리입니다. 고향을 잃고 남한 땅에 들어온 우리는 매 순간 하나님을 예배하고 또 언젠가 복음이 북한 땅 전역에 전해질 것을 믿으며 기도합니다. 그러나 그 길은 쉽지 않습니다. 정체성 혼란과 경제적 어려움, 사회적 편견, 신앙적 유혹 속에서 탈북민 교회는 때때로 지치고 낙심할 수밖에 없는 현실에 놓여 있습니다.
북한 선교는 단순히 국경을 넘어가는 문제가 아닙니다. 정치적 긴장과 폐쇄된 체제, 감시와 박해가 뒤얽혀 있습니다. 어떤 이들은 북한 선교를 비현실적이라고 말합니다. 그러나 하나님은 인간의 계산 너머에서 역사하시는 분이십니다. 지금 당장은 철문이 굳게 닫혀 있는 것처럼 보여도 하나님의 때가 오면 무너질 것입니다.
우리 평양예수교회와 ‘북한선교실천연합’은 바로 그 날을 준비하는 광야 공동체입니다. 이곳에서 신앙을 회복하고 말씀으로 양육하며 서로를 지탱하는 사랑을 배우는 과정 자체가 선교입니다. 눈에 보이는 성과가 없다고 낙심한다면 우리는 하나님의 섭리를 믿는 대신 인간의 눈으로만 판단하게 됩니다.
바울은 “때가 이르면 거두리라”고 약속했습니다. 이 말씀은 북한 선교를 향한 우리의 현실적 소망이자 믿음의 이유입니다. 지금 탈북민 한 사람을 품고 기도하는 일이 결국 그 가정을 살리고 더 나아가 북한 땅을 살리는 씨앗이 될 것입니다. 한 명의 탈북민이 복음을 받아들여 변화될 때 그 삶은 언젠가 고향 땅을 향한 복음의 다리가 될 것입니다.
그러므로 우리 교회는 물론 탈북민 교회들이 작은 숫자에 낙심하지 말아야 합니다. 재정의 부족에 휘청거리지 말아야 합니다. 눈에 보이는 열매가 당장 없어도 하나님은 믿음으로 뿌려진 씨앗을 기억하시고 반드시 그때 거두게 하실 것입니다.
오늘 말씀은 우리에게 두 가지 결단을 요구합니다. 첫째는 낙심하지 말라는 것입니다. 탈북민 교회는 여전히 북한 선교의 전초 기지입니다. 현실은 어렵고 눈앞의 결실은 적을지라도 하나님이 허락하신 자리에서 흔들리지 않고 서 있어야 합니다. 둘째는 지치지 않게 서로를 격려하는 것입니다. 교회 신자들이 서로 격려하고 돌보지 않는다면 개인은 쉽게 지치고 떨어져 나갈 수밖에 없습니다. 그러나 성령 안에서 사랑을 나누고 서로 세워갈 때 교회는 끝내 포기하지 않는 믿음의 길을 걸을 수 있습니다.
갈라디아서 6장 9절은 우리 탈북민과 북한 선교를 위해 함께 기도하는 여러분들에게 하신 하나님의 말씀입니다. 지금 우리의 눈에는 작은 씨앗밖에 보이지 않을지라도 하나님은 그 씨앗을 자라게 하십니다. 언젠가 복음의 열매가 북한 땅 전역에 가득 차는 날이 반드시 올 것입니다. 그러므로 우리는 포기하지 않고 서로를 격려하며 주어진 자리에서 성실히 북한 선교를 위한 씨를 뿌려야 하겠습니다.
노희창 목사 (평양예수교회)
◇평양예수교회는 경기도 광명에 개척한 교회입니다. 북한 복음 전도와 선교 사명을 새롭게 인식한 남과 북의 기독교인들이 모여 북한의 복음 통일을 위해 기도하며 노력하는 공동체입니다.
