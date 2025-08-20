“이 땅에 평화를”… 복음·호국의 도시 인천서 7000명 합창

국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한

'민간 외교 사절' 극동방송어린이 합창단

‘민간 외교 사절’ 극동방송어린이 합창단

다음세대가 펼치는 아름다운 하모니

인천이 지켜낸 대한민국의 미래

극동방송 ‘나라사랑축제’ 성료 올해 15회째… 한국선교 140주년 인천상륙작전 75주년 의미 담아 ‘원 코리아’ 주제 5개 테마로 진행