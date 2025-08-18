시사 전체기사

[포토] 김건희 특검 소환 조사

입력:2025-08-18 19:09
공유하기
글자 크기 조정

김건희 여사가 탑승한 법무부 호송 차량이 18일 오전 김건희 특검 사무실이 있는 서울 종로구 KT광화문웨스트빌딩으로 들어가고 있다.

권현구 기자

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“횡령 의도 없어”…자선행사 후 기부 안 한 문다혜 ‘무혐의’
‘이태원 참사’ 출동 소방관 실종 8일째…신변 비관 메모 발견
미성년자에 “네 몸은 걸작”… 가드레일 없이 탈선하는 AI
“2군이라 공인 아닌 줄” 양궁 국대 장채환, ‘극우 논란’ 해명
김종국 결혼 발표 “저의 반쪽을 만들어…장가갑니다”
조국 “국민께 정치적 선택 받을 것”…내년 6월 선거 출마의사
어제도 먹었는데…냉면·콩국수서 ‘기준치 50배’ 대장균 검출
첫 직장 월급 300만원 이상… 여성이 남성 3분의 1 불과
국민일보 신문구독