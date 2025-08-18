시사 전체기사 [포토] 김건희 특검 소환 조사 입력:2025-08-18 19:09 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 김건희 여사가 탑승한 법무부 호송 차량이 18일 오전 김건희 특검 사무실이 있는 서울 종로구 KT광화문웨스트빌딩으로 들어가고 있다.권현구 기자 GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 “뇌 하부 뼈 파손” 배현진, 피습 사건 후유증에 개두술 2 팝콘·콜라 든 이 대통령 부부… 시민들과 영화 ‘독립군’ 관람 3 尹 사저 남겨진 강아지 ‘토리’, 김건희 측근이 돌본다 4 조국 “국민께 정치적 선택 받을 것”…내년 6월 선거 출마의사 5 이 대통령 “언론 고의적 왜곡·허위정보 책임 묻는 게 마땅” 해당분야별 기사 더보기 1 미성년자에 “네 몸은 걸작”… 가드레일 없이 탈선하는 AI 2 “스타벅스에서 프린트 연결 안 됩니다”… ‘카공족’을 어쩌나 3 ‘인상 필요성’ 언급한 이 대통령… 전기요금 언제 얼마나 오를까 4 첫 직장 월급 300만원 이상… 여성이 남성 3분의 1 불과 5 넥스트레이드, 79개 종목 거래중지…‘15%룰’ 규제 때문 해당분야별 기사 더보기 1 [단독] 명품시계 전달 업자 “우주청 필요” 조언… 김건희 “그런 건 해야 하겠네” 맞장구 2 어제도 먹었는데…냉면·콩국수서 ‘기준치 50배’ 대장균 검출 3 “횡령 의도 없어”…자선행사 후 기부 안 한 문다혜 ‘무혐의’ 4 81.5㎞ 완주 확 풀려버린 다리…션 광복절 기부 마라톤 모습 5 고객집 강도질한 농협 직원 “희귀병 치료비 빚 때문” 해당분야별 기사 더보기 1 “군인은 줄 서지 마세요”…美 롯데리아 1호점의 특급대우 2 ‘뜨거운 감자’된 도네츠크… 한반도 종전 시나리오 거론 3 트럼프가 제안한 케네디 공로상, 톰 크루즈 ‘일정 탓…’ 수상 거절 4 젤렌스키에 역정 낸 트럼프… 푸틴엔 시종일관 미소·환대 5 젤렌스키에게 역정내던 트럼프, 푸틴에게는 ‘미소와 환대’ 해당분야별 기사 더보기 1 김종국 결혼 발표 “저의 반쪽을 만들어…장가갑니다” 2 고현정·전지현·이영애의 새 얼굴… 하반기 드라마를 주목하라 3 케데헌 OST 작곡가 이재가 만든 ‘광복 80년 기념곡’ 4 ‘이 노래’ 덕에 7월 K팝 음원 이용량 반등…한달새 8% ↑ 5 “역시 월드 클래스”… 손흥민, 미국 무대 첫 선발서 펄펄 해당분야별 기사 더보기 1 ‘케데헌’ 굿즈 난리인데 규제 가로막힌 K중고품 2 37만명 홀린 아빠와 아들의 일상…타임캡슐이 된 틱톡 3 가수 션, 광복절에 81.5㎞ 달렸다…“23억여원 기부” 4 전국민이 알게 된 반클리프·바쉐론 뭐기에… “안목 있는 사람처럼 보이려” 5 “아이같은 눈망울 갖도록 진화” 개의 생존 전략 [개st상식] 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 “횡령 의도 없어”…자선행사 후 기부 안 한 문다혜 ‘무혐의’ ‘이태원 참사’ 출동 소방관 실종 8일째…신변 비관 메모 발견 미성년자에 “네 몸은 걸작”… 가드레일 없이 탈선하는 AI “2군이라 공인 아닌 줄” 양궁 국대 장채환, ‘극우 논란’ 해명 김종국 결혼 발표 “저의 반쪽을 만들어…장가갑니다” 조국 “국민께 정치적 선택 받을 것”…내년 6월 선거 출마의사 어제도 먹었는데…냉면·콩국수서 ‘기준치 50배’ 대장균 검출 첫 직장 월급 300만원 이상… 여성이 남성 3분의 1 불과 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요