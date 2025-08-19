‘15%룰’ 걸린 넥스트레이드… 79개 종목 거래 일시 중단
누적 거래량 13% 수준… 선제 조치
코스피200·코스닥150 미포함
대체거래소(ATS) 넥스트레이드(NXT)가 79개 종목 거래를 일시 중단한다. 시장 거래량 제한 규정을 지키기 위한 선제 조치다. 자본시장법에는 매월 말일 기준으로 최근 6개월간 넥스트레이드 일평균 거래량이 한국거래소 거래량의 15%를 초과하면 안 된다고 규정하고 있다. 지난 3월 4일 출범한 넥스트레이드는 다음 달 초면 출범 6개월이 된다.
넥스트레이드는 18일 79개 종목의 거래를 일시 중단한다고 밝다. 8월 20일부터 YG PLUS와 애경케미칼 한화투자증권 제주은행 등 26종목이, 9월 1일부터는 풀무원과 해태제과식품 파라다이스 등 53종목이 다음 달 30일까지 넥스트레이드에서 거래할 수 없다.
3월 4일 이후 넥스트레이드 누적 거래량은 거래소 대비 약 13% 수준이다. 최근 추세가 지속되면 9월 말 기준으로 법에서 규정하는 ‘15%룰’을 초과할 것으로 예상돼 일부 종목을 선별해 거래를 일시 중단한 것이다.
코스피200과 코스닥150 종목은 시장 대표 종목으로 일시 중단 종목 대상이 아니다. 넥스트레이드 관계자는 “코스피200과 코스닥150에 포함된 종목을 제외하고 거래량이 많은 종목을 순서대로 나열해 일시 중단한 것”이라며 “이들 종목을 중단하면 15%룰 준수가 충분히 가능할 것으로 판단한다”고 설명했다. 일시 중단 종목은 시장 거래 상황 등에 따라 추가되거나 중단 기간이 연장될 수 있다.
시장의 관심은 개별 종목 거래량이 한국거래소의 30%를 넘어서는 안 되는 30% 개별종목 한도 기준 적용 여부다. 넥스트레이드에서 거래되는 793종목 중 이미 상당수가 이 기준을 넘어선 것으로 파악된다. 개별 종목 거래량은 예측이 쉽지 않아 어느 시점에 거래를 중단해야 할지 판단이 어렵다. 금융당국과 넥스트레이드는 개별종목 한도 규정 적용 유예 등을 논의 중이다.
이날 코스피는 전 거래일보다 1.50% 하락한 3177.28에 마감하며 3200선을 내줬다. 7월 미국 물가지표가 금리 인하 기대감을 낮춘 데다 도널드 트럼프 미국 대통령이 반도체와 의약품에 대해서 별도 관세를 부과하겠다는 소식이 부정적으로 작용했다.
이광수 장은현 기자 gs@kmib.co.kr
