“엔진 못 잃어”… 완성차업계 전기차 대전환 로드맵 다시 쓴다
캐즘 장기화·환경 규제 완화에
완성차업계 전기차 투자 축소
“2035년 내연차 금지 비현실적”
완성차업체가 생산 종료 절차를 밟고 있던 엔진 사수에 나섰다. 세계적인 환경규제 강화 흐름으로 전기차 대전환을 강요받았던 완성차업체가 최근 들어 전기차 전환 로드맵을 수정하고 있다. 미국을 중심으로 내연기관차 완전 폐지 움직임에 변화가 감지된 데 따른 조치다.
18일 외신 등에 따르면 올라 칼레니우스 메르세데스 벤츠 최고경영자(CEO)는 최근 한 언론 인터뷰에서 2035년부터 내연기관차 판매를 완전 금지하는 유럽연합(EU)의 계획을 작정하고 비판했다. 그는 “(EU의 계획에 대한) 현실 점검이 필요하다. 그렇지 않으면 자동차업계가 벽에 부딪히기 위해 전속력으로 달려가는 꼴이 될 것”이라고 지적했다. 이대로 가다간 유럽 자동차시장이 붕괴할 수 있다는 경고다. 칼레니우스 CEO는 현재 유럽자동차공업협회(ACEA) 회장을 맡고 있다.
아우디는 이미 기존 전기차 전환 계획을 공식 철회했다. 아우디는 내년부터 내연기관 신차 개발을 중단하고 2033년부터는 아예 생산하지 않을 계획이었다. 그러나 최근 기르노트 될너 아우디 CEO는 “변화하는 시장 환경에 대응하려면 유연성이 중요하다고 판단해 전동화 전환 계획을 수정했다”고 밝혔다.
다른 완성차업체도 전기차 전환 시계를 뒤로 늦추고 있다. 혼다는 2031년 3월까지 전기차와 소프트웨어 개발에 10조엔(약 96조원)을 투자하려던 계획을 30% 낮춰 7조엔(약 67조원)으로 줄였다. 2030년까지 전기차 판매 비중을 30%로 끌어올리겠다는 목표도 20%로 하향 조정했다. 제너럴모터스(GM)도 2035년 전기차 완전 전환 계획을 사실상 수정하고 엔진 개발을 포기하지 않기로 했다. 미국 뉴욕 토나완다 공장에서 전기차 모터를 생산하려던 계획을 취소하고 대신 8기통(V8) 엔진 생산을 늘리기로 했다. 메리 바라 GM CEO는 최근 실적 발표회에서 투자자들에게 내연기관차를 더 오래 판매할 계획이라는 취지의 메시지를 전했다. 전기차 투자액 일부를 대형 스포츠유틸리티차(SUV) 분야로 돌리기로 했다.
전기차 시대 전환의 가교 역할을 하는 하이브리드차 투자 확대 분위기도 감지된다. 볼보는 2030년부터 순수 전기차만 판매하겠다던 계획에 플러그인하이브리드(PHEV)를 포함하기로 했다. 제네시스는 당초 하이브리드차 없이 바로 100% 전기차 대전환에 나설 계획이었지만 내년에 하이브리드차를 출시하는 쪽으로 방침을 바꿨다.
예상보다 길어지는 전기차 캐즘(일시적 수요 정체)이 이 같은 움직임에 불씨를 지폈다. 전기차 대전환을 강요하던 각국 정부의 태도 변화는 여기에 기름을 부었다. 미국 정부는 다음 달 30일 이후 전기차에 제공하던 인플레이션감축법(IRA) 보조금(7500달러)을 폐지하기로 했다. 독일은 EU의 2035년 내연기관차 판매 중지 계획에서 e-퓨얼 차량을 예외로 두자고 주장하고 있다. 프랑스와 이탈리아도 규제 유예를 요구하는 중이다.
이용상 기자 sotong203@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사