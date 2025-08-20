2분기 주춤했던 게임사들이 하반기 신작 보따리를 풀며 반등 모멘텀을 찾고 있다.
19일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 최근 공개된 국내 주요 게임사들의 2분기 실적은 전반적으로 힘이 빠졌다. 글로벌 경기 침체에 따른 이용자 지출 둔화와 신작 지연이 맞물린 결과다. 여기에 인건비와 마케팅비 상승이 겹치며 영업이익률도 이전 대비 눈에 띄게 줄었다.
‘용호상박’에 견줄 정도로 굳건한 투톱 체제를 유지해 온 넥슨과 크래프톤은 2분기 매출과 영업이익이 모두 전년과 비교해 소폭 꺾였다. 연이어 신작 흥행에 성공했던 넷마블도 2분기에는 전년과 비교했을 때 성장세가 주춤했고, 카카오게임즈는 사상 첫 3분기 연속 적자에 빠졌다. 기대작 ‘붉은사막’ 개발에 매진 중인 펄어비스 역시 실적 부진을 피하지 못했다.
다만 하반기 반등 여지는 충분하다. 미국을 비롯한 주요 국가들이 금리 인하 등 경기 부양책을 추진하는 데다가 각사가 오랜 기간 준비한 기대작들이 속속 모습을 드러내기 때문이다.
‘IP 부자’로 불리는 넥슨은 여전히 IP 발굴에 갈증을 드러내며 신작 발굴에 속도를 내고 있다. ‘메이플스토리’ ‘FC 온라인’ ‘마비노기’ ‘던전앤파이터’ 등 기존 IP가 건재한 가운데 오는 10월 30일 글로벌 출시 예정인 액션 게임 ‘아크 레이더스’를 비롯해 ‘메이플스토리 키우기’ ‘빈딕투스: 디파잉 페이트’ ‘낙원: 라스트 파라다이스’ ‘우치 더 웨이페어러’ 등 다양한 장르의 라인업을 준비 중이다. 넥슨 일본법인 이정헌 대표는 “핵심 타이틀의 재도약이 본격화되며 새로운 성장 모멘텀을 확보한 만큼 보다 강력한 IP 라인업을 통해 글로벌 시장에서 입지를 더욱 공고히 하겠다”고 밝혔다.
크래프톤은 연초 제시한 ‘빅 프랜차이즈 IP’ 전략에 맞춰 제작 리더십과 개발 인력 확보에 집중하고 있다. 준비 중인 신작은 기존에 시도하지 않은 장르가 많다. 인생 시뮬레이션이란 독특한 장르의 ‘인조이’가 대표적이다. 앞으로는 탑다운 전술 슈팅 ‘PUBG: 블라인드스팟’, 익스트랙션 슈팅 ‘프로젝트 블랙버짓’, 차량 기반 아레나 배틀 ‘라이벌즈 호버 리그’ 등이 뒤를 잇는다. 크래프톤은 20일 개막한 세계 최대 게임 전시회 ‘게임스컴’에 대대적으로 부스를 차리고 인조이 신규 콘텐츠를 비롯해 다양한 작품을 글로벌 시장에 선보인다. 크래프톤이 가동 중인 신작 파이프라인은 13종에 달한다.
최근 신작마다 흥행에 성공한 넷마블은 하반기에도 공격적 행보를 이어간다. ‘뱀피르’를 시작으로 ‘킹 오브 파이터 AFK’, ‘일곱 개의 대죄: Origin’, ‘나 혼자만 레벨업: Overdrive’ 등 총 7종의 신작을 잇따라 내놓는다.
‘붉은사막’ 출시를 내년 초로 미룬 펄어비스는 방망이 깎는 노인에 비유된다. 체험판을 접한 업계와 게이머들 사이에서 “이제는 출시해도 되지 않느냐”는 목소리가 크지만, 개발사는 또다시 출시를 연기했다. 완성도 제고를 위한 선택인 만큼 출시 시점의 파급력은 클 것으로 전망된다. 모바일 다중접속역할수행게임(MMORPG) 의존도가 높아 고전했던 카카오게임즈는 ‘가디스오더’와 ‘갓 세이브 버밍엄’으로 체질 개선을 꾀한다.
2분기 실적 숨 고른 게임사들, 반등 모멘텀 찾는다
경기 침체 등 영향, 성장세 주춤
넥슨·크래프톤 신작 출시 채비
넷마블, 새 게임 7종 공개 예고
