평양심장병원 15년 만에 공사 재개되나

국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한

국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한

많이 본 기사

클릭! 기사는 어떠셨나요?

이영훈 목사·정동영 장관 재추진 논의 2007년 착공… ‘천안함’ 이후 중단 “생명 살리는 병원 조속 완공돼야”