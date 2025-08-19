이민단속 인력 채용에 파격 조건 내건 미 정부
보너스 7000만원, 학자금대출 탕감
연봉 최고 2억원… 연령·학위 불문
도널드 트럼프 미국 행정부가 불법 이민자 단속에 속도를 내기 위해 이민세관단속국(ICE) 신규 인력 채용에 파격적인 조건을 내걸었다. 사이닝 보너스(계약 체결 시 보너스) 최대 5만 달러(약 7000만원), 학자금 대출 최대 6만 달러(8300만원) 탕감 혜택 등이 포함된다.
17일(현지시간) 월스트리트저널(W SJ)에 따르면 ICE는 지원 문턱도 대폭 낮췄다. 40세 이상을 위한 추방 담당관 직책을 신설해 연령 제한을 철폐한 데다 대학 학위도 요구하지 않는다. 법 집행기관에서 일하다 은퇴한 사람을 불러들이는 복귀 캠페인도 병행한다.
급여 수준도 경쟁력이 있다. 추방 담당관의 연봉은 4만9739달러에서 10만1860달러(약 7000만~1억4000만원), 범죄 수사관은 6만3148달러에서 14만4031달러(약 9000만~2억원)다. 뉴욕과 시카고의 신입 경찰관 연봉이 약 6만 달러 수준임을 고려하면 조건이 좋다.
애국심을 자극하는 홍보 전략도 눈길을 끈다. ICE는 제1·2차 세계대전 당시 모병 포스터 속 ‘엉클 샘’ 이미지를 다시 활용하며 애국심에 호소하고 있다. 웹사이트에 이 포스터와 함께 “미국은 범죄자들과 포식자들에 의해 침략당했다. 그들을 몰아내기 위해 당신이 필요하다”는 문구를 게시했다.
파격적인 인센티브와 구인 홍보는 어느 정도 효과가 있는 것으로 나타났다. 국토안보부는 지난달 채용 개시 이후 지원자가 11만명을 넘어섰다고 밝혔다.
트럼프 행정부는 의회에서 통과된 대규모 세금·지출 법안으로 1500억 달러를 이민 단속 예산으로 확보했다. WSJ 는 이 예산이 미국 역사상 최대 규모 추방 작전의 기반이 될 것으로 분석했다.
ICE의 공격적인 채용에 대한 비판도 일각에서 나온다. 플로리다주 보안관 그레이디 저드는 최근 ICE가 지역의 법 집행관들에게 채용 지원을 독려하는 이메일을 보내고 있다면서 연방 기관이 지역의 주요 인력을 이런 식으로 빼가는 것은 “옳지 못하고 비전문적”이라고 지적했다.
조승현 기자 chosh@kmib.co.kr
