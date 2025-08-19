유럽 주요국 정상들 ‘사자굴’ 백악관 집결, 젤렌스키 엄호

영·독 총리 등 백악관 회의 신속 추진

젤렌스키와 양자 회담 마친 트럼프

다자 회의 개최, 노딜 후속 대책 논의

NYT “나토 분열시키는 게 푸틴 목표”

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 2월 백악관에서 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령을 영접하는 모습. AP연합뉴스

우크라이나 전쟁 종식이 논의됐지만 ‘노딜’로 끝난 미·러 정상회담의 후속 조치를 마련하고 도널드 트럼프 미국 대통령을 설득하기 위한 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령의 백악관 방문에 유럽 정상들이 대거 동행했다.



트럼프 대통령은 18일(현지시간) 오후 백악관에서 젤렌스키 대통령과 양자 회담을 마친 뒤 유럽 정상들과 다자 회의를 가졌다. 이 자리에는 우르줄라 폰데어라이엔 유럽연합(EU) 집행위원장과 마르크 뤼터 북대서양조약기구(NATO·나토) 사무총장, 키어 스타머 영국 총리, 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령, 프리드리히 메르츠 독일 총리, 조르자 멜로니 이탈리아 총리, 알렉산데르 스투브 핀란드 대통령이 참석했다.



유럽 정상들이 단일 안건을 놓고 백악관에 대거 몰려간 것도 이례적이지만 회의를 불과 사흘 만에 소집할 만큼 빠르게 추진한 점도 주목할 대목이다. 유럽의 한 고위 외교관은 뉴욕타임스(NYT)에 “월요일 회의가 이렇게 신속히 소집된 것은 (2003년) 이라크 전쟁 발발 직전 상황 이후로 본 적이 없다”며 “지금 유럽 동맹국들 사이에 공포감이 팽배해 있기 때문”이라고 설명했다.



트럼프는 지난 15일 알래스카주 엘먼도프-리처드슨 합동기지에서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 3시간여 동안 회담했지만 우크라이나 전쟁을 끝낼 합의에 도달하지 못했다. 유럽 정상들이 젤렌스키를 따라 백악관으로 찾아간 배경에는 미국이 우크라이나 내 점령지를 러시아 영토로 인정하면 1949년 창설된 나토 체제의 근간이 흔들릴 것이라는 우려가 존재한다. 폴란드나 발트 3국처럼 우크라이나에 인접한 나토 회원국의 경우 러시아가 우크라이나 다음 침공 상대로 자국을 지목할 것으로 보고 자체적인 국방력 강화에 나선 상태다.



NYT는 “푸틴의 목표는 우크라이나 영토 일부를 점령하는 것을 넘어 나토를 분열시켜 미국을 유럽 동맹국들로부터 떼어내는 것”이라며 “이번 백악관 회동 결과는 대서양 동맹의 결속력을 시험하게 될 것”이라고 진단했다.



지난 2월 트럼프와 젤렌스키가 언쟁을 벌인 ‘백악관 파국’을 되풀이하지 않겠다는 의지도 유럽 정상들의 빠른 결집을 가능케 했다. 유엔 주재 프랑스군 대표 단장을 지낸 도미니크 트랭캉은 AP통신에 “유럽 국가들은 백악관 파국이 재발하는 것을 두려워한다. 젤렌스키에 대한 지지가 계속되길 원하고 있다”고 말했다. 트럼프에 대한 저자세 외교로 비판받았지만 다른 한편으로는 ‘트럼프의 조련사’라는 평가도 받는 뤼터 사무총장과 멜로니 총리, 스투브 대통령이 백악관에 동행한 것도 파국만은 막겠다는 유럽 국가들의 의지가 반영된 것으로 분석된다.



파이낸셜타임스(FT)는 “백악관 파국 당시 서방국들의 동맹 체계가 바닥까지 추락한 순간이 TV로 생중계됐다”며 “당시의 뼈아픈 교훈을 얻은 젤렌스키가 이번에는 혼자 ‘사자굴’에 들어가지 않게 됐다”고 전했다. 푸틴의 협상안을 수용하도록 우크라이나를 압박하는 트럼프의 백악관을 ‘사자굴’에 비유한 것이다. FT 칼럼니스트 기드온 라크먼은 “트럼프가 알래스카 정상회담에서 푸틴의 유혹에 넘어간 것이 분명하다. 이제 우크라이나의 나토 가입은 협상 대상에서 제외된 것으로 보인다”며 “유럽 지도자들은 푸틴이 깔아둔 위험한 길에서 트럼프가 벗어나게 만들어야 한다”고 강조했다.



김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr



