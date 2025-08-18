시사 전체기사

내란특검, 한덕수 19일 소환… 신병확보 나서나

입력:2025-08-18 19:08
공유하기
글자 크기 조정

언론사 단전·단수 이상민 2차 소환
21일 구속기한 만료… 구속기소 예정

한덕수 전 국무총리. 김지훈 기자

내란 특검이 19일 한덕수 전 국무총리를 피의자 신분으로 불러 조사한다. 특검이 소환조사 후 계엄 선포에 가담하거나 방조한 혐의로 한 전 총리 신병 확보에 나설 것이라는 관측도 나온다.

박지영 특검보는 18일 정례 브리핑에서 “19일 오전 9시30분 한 전 총리 소환을 통보했고, 출석할 것으로 알고 있다”고 말했다. 특검은 지난달 2일 한 전 총리에 대한 소환조사를 진행하고 같은 달 24일 그의 주거지와 국무총리 공관을 압수수색한 바 있다.

윤석열 전 대통령은 계엄 선포 관련 법적 결함을 보완하려고 사후 계엄 선포문을 작성했다가 폐기한 혐의로 재판에 넘겨졌는데 한 전 총리는 공범으로 지목돼 있다. 한 전 총리는 “계엄 해제 때까지 계엄 관련 문건을 인지하지 못했고, 나중에 양복 뒷주머니에 있는 것을 알았다”는 취지로 헌법재판소와 국회에서 위증한 혐의도 받는다. 특검은 또 한 전 총리가 계엄 당일 밤 11시12분 추경호 당시 국민의힘 원내대표와 통화한 것과 관련해 국회 계엄 해제 의결 방해에 한 전 총리가 관여했는지 확인할 방침이다.

특검은 이날 비상계엄 당시 언론사 단전·단수를 지시한 혐의 등으로 구속된 이상민 전 행정안전부 장관에 대한 2차 소환조사를 진행했다. 특검은 오는 21일 이 전 장관의 구속 기한이 만료되는 만큼 조만간 그를 구속 기소할 예정이다.

신지호 기자 pss@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“횡령 의도 없어”…자선행사 후 기부 안 한 문다혜 ‘무혐의’
‘이태원 참사’ 출동 소방관 실종 8일째…신변 비관 메모 발견
미성년자에 “네 몸은 걸작”… 가드레일 없이 탈선하는 AI
“2군이라 공인 아닌 줄” 양궁 국대 장채환, ‘극우 논란’ 해명
김종국 결혼 발표 “저의 반쪽을 만들어…장가갑니다”
조국 “국민께 정치적 선택 받을 것”…내년 6월 선거 출마의사
어제도 먹었는데…냉면·콩국수서 ‘기준치 50배’ 대장균 검출
첫 직장 월급 300만원 이상… 여성이 남성 3분의 1 불과
국민일보 신문구독