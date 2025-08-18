시사 전체기사

[부고] 정대현씨 별세 外

입력:2025-08-18 20:50
▲정대현씨 별세, 한상희(국민일보 남순천지국장)씨 시부상=17일 순천의료원, 발인 19일 오전 8시(061-759-9090)

▲이혜숙씨 별세, 안동선(헌정회원·전 국회의원)씨 상배, 안은정 안은진씨 모친상, 이용우씨 빙모상=17일 부천성모병원, 발인 20일 오전 9시(032-340-7300)

▲장효웅(전 한국일보 편집국 조사부장)씨 별세, 이양섭씨 부군상, 장동은씨 부친상=18일 의정부을지대병원, 발인 20일 오전 7시(031-951-7444)

▲정희곤씨 별세, 신점선씨 부군상, 정재상 정효상 정필상(한국자산관리공사 부산지역본부 책임전문위원) 정지상(HD현대미포) 정미숙(가톨릭관동대 교수)씨 부친상, 김수점 조효임 주경희 이선빈씨 시부상=17일 부산의료원, 발인 19일 오전 9시(051-607-2990)

