[인사] 국토교통부 外

입력:2025-08-18 20:49
◆국토교통부△장관정책보좌관 윤규식 최승원

◆에너지경제연구원△에너지정보통계센터장 김성균△연구기획조정본부장 이상열△경영지원본부장 안병영△전력정책연구본부 원전정책연구실장 김창훈△에너지산업연구본부 집단에너지연구실장 윤태연△에너지기후정책연구본부 수소경제연구단장 강병욱△에너지정보통계센터 에너지수급통계연구실장 박진호△〃 에너지장기모형연구실장 신힘철△연구기획조정본부 연구기획팀장 정민△〃 예산기획팀장 남규민△경영지원본부 인재개발팀장 김성건△〃 운영지원팀장 이화정

◆파이낸셜뉴스△뉴욕특파원 이병철△금융부 부장대우 홍창기

◆스포츠서울△부사장·기획취재본부장 곽재우

◆쿠키뉴스△편집국 국장 김성일

◆화승그룹◇화승네트웍스△대표이사 구철홍◇화승코퍼레이션△상무 김병호 정민홍 이진석 김대중◇화승알앤에이△상무 김주진 안준철 박상민

