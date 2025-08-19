정주영·몽구·의선 현대차 3代, 글로벌 자동차 산업 리더 선정
미국 자동차 매체 오토모티브뉴스
창간 100주년 기념상 수상자 발표
정의선 “혁신 여정 멈추지 않을 것”
현대자동차그룹 3대 경영진이 글로벌 자동차산업을 이끈 주역으로 선정됐다.
미국 자동차 전문지 오토모티브뉴스는 현대차그룹 고(故) 정주영 창업회장과 정몽구 명예회장, 정의선 회장을 ‘100주년 기념상’ 수상자로 선정했다고 18일 밝혔다. 1925년 창간한 오토모티브뉴스는 세계 자동차업계에서 가장 권위 있는 매체로 꼽힌다. 오토모티브뉴스는 “정의선 회장은 과거의 ‘패스트 팔로워’에서 디자인, 품질, 기술 측면에서 진정한 리더로 변모시키는 등 그룹을 새로운 차원으로 끌어올렸다”고 설명했다.
정 회장은 수상 소감을 통해 가족 경영의 철학을 되새겼다. 그는 “창업회장의 고객 중심 경영 철학은 그룹 핵심가치의 근간이 됐다. 새로운 도전을 두려워하지 않고 고객의 신뢰를 얻어야 한다는 것을 자연스럽게 체득했다”고 말했다. 또 “(아버지인 정 명예회장의) 품질, 안전, 연구·개발(R&D)에 대한 신념은 그룹의 경영 철학에 깊이 각인돼 있다”고 설명했다.
그는 “혁신은 인류를 지향해야 하며 진정한 진보는 사람의 삶을 향상시킬 때 의미가 있다”며 “앞으로도 인류의 풍요로운 삶과 지구를 위한 혁신의 여정을 멈추지 않겠다”고 강조했다. 정 회장은 다음 달 미국 디트로이트에서 열리는 ‘오토모티브뉴스 콩그레스’에 참가해 기념상을 받을 예정이다.
김민영 기자 mykim@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사