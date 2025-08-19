“남북관계 경색 풀고 소외계층 돕기를”
한교총·NCCK, 정청래 대표
사회통합 위해 협력 약속
한국교회 연합기관이 18일 정청래 더불어민주당 대표와 만나 사회 분열과 경색된 남북관계, 소외계층 문제 해결에 함께 힘을 모으기로 했다.
한국교회총연합(한교총)과 한국기독교교회협의회(NCCK)는 이날 서울 종로구 한국기독교회관 내 각 사무실에서 취임 인사차 방문한 정 대표와 만났다.
김종혁 한교총 대표회장은 “국민에게 신뢰받고 화합과 상생으로 나아가는 정치를 펼쳐 주시기를 소망한다”며 “한국교회도 사회가 균형을 잘 이뤄가도록 좌로나 우로나 치우치지 않고 사회통합과 화해의 다리 역할을 충실하게 해나가겠다”고 말했다. 정 대표는 이에 “세상의 빛과 소금이 되라는 예수님의 말씀은 우리 정치인들이 새겨들어야 할 말이 아닌가 한다”며 “국민이 바라는 행복한 나라를 만들고 남북관계 개선과 한반도 평화를 위한 일에 힘쓰겠다”고 답했다.
김종생 NCCK 총무는 “사회 약자를 돕는 일에 연대하자”며 “무더위에 고공농성을 벌이는 이들의 목소리에도 귀를 기울여 달라”고 요청했다. 이에 정 대표는 “조만간 직접 만나보겠다”고 답했다.
정 대표는 이날 두 기관에 “지금 남북관계가 꽉 막혀 있는데 정치가 뚫지 못하는 부분도 종교계에 나서면 쉽게 길이 열릴 수도 있다고 본다”며 “종교계가 그 일에 함께 나서 달라”고 당부했다.
