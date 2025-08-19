경기도 주요 49개 하천 80%가 ‘좋은물’
2024년 수질평가보고서 발표
3년간 달성도 계속해서 개선
경기도 주요 49개 하천의 79.7%가 지난해 ‘좋은물(1~2등급)’로 평가됐다.
경기도보건환경연구원이 18일 발표한 ‘2024년 경기도 수질평가보고서’에 따르면 한강수계 15개 중권역 중 경안천, 의암댐, 홍천강, 청평댐, 팔당댐, 임진강 상·하류, 한강잠실, 한강 하류 등 9개 중권역은 조사 지점 전부 ‘좋은물’로 나타났다.
‘좋은물’은 생화학적 산소요구량(BOD) 3.0㎎/L 이하로 정수처리 후 생활용수나 수영 용수로 활용 가능한 수준이다.
조사는 지난해 1월부터 12월까지 남한강, 북한강, 한강, 안성천, 시화호 등 ‘한강권역’ 내 하천 49곳 133개 지점을 대상으로 환경부와 함께 매월 실시됐다. 평가 항목은 하천생활환경기준 목표 수질 달성도, 연평균 수질 변화 추이, Q-GIS(오픈소스 지리정보시스템)를 활용한 수계별 오염도 분석, 최근 10년간 수질 변화 경향, 도내 10개 호소의 연도별·수계별 수질 개선율 및 영양상태 등이다.
최근 3년간 연도별 ‘좋은물’ 달성도는 2022년 71.4%, 2023년 76.7%, 지난해 79.7%로 개선되고 있다.
경기도보건환경연구원은 2018년부터 매년 수질평가보고서를 발간·배포하고, 누구나 쉽게 확인할 수 있도록 경기도 물정보시스템과 경기도보건환경연구원 누리집에 게시하고 있다.
김동기 물환경연구부장은 “보고서가 하천·호소의 수질개선 정책 수립과 수자원 관리를 위한 근거자료로 폭넓게 활용되길 기대한다”며 “도민이 체감할 수 있는 물 환경 조성을 위해 지속적인 모니터링과 연구를 이어가겠다”고 말했다.
