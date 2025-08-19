시사 전체기사

경기도 주요 49개 하천 80%가 ‘좋은물’

입력:2025-08-19 00:56
공유하기
글자 크기 조정

2024년 수질평가보고서 발표
3년간 달성도 계속해서 개선


경기도 주요 49개 하천의 79.7%가 지난해 ‘좋은물(1~2등급)’로 평가됐다.

경기도보건환경연구원이 18일 발표한 ‘2024년 경기도 수질평가보고서’에 따르면 한강수계 15개 중권역 중 경안천, 의암댐, 홍천강, 청평댐, 팔당댐, 임진강 상·하류, 한강잠실, 한강 하류 등 9개 중권역은 조사 지점 전부 ‘좋은물’로 나타났다.

‘좋은물’은 생화학적 산소요구량(BOD) 3.0㎎/L 이하로 정수처리 후 생활용수나 수영 용수로 활용 가능한 수준이다.

조사는 지난해 1월부터 12월까지 남한강, 북한강, 한강, 안성천, 시화호 등 ‘한강권역’ 내 하천 49곳 133개 지점을 대상으로 환경부와 함께 매월 실시됐다. 평가 항목은 하천생활환경기준 목표 수질 달성도, 연평균 수질 변화 추이, Q-GIS(오픈소스 지리정보시스템)를 활용한 수계별 오염도 분석, 최근 10년간 수질 변화 경향, 도내 10개 호소의 연도별·수계별 수질 개선율 및 영양상태 등이다.

최근 3년간 연도별 ‘좋은물’ 달성도는 2022년 71.4%, 2023년 76.7%, 지난해 79.7%로 개선되고 있다.

경기도보건환경연구원은 2018년부터 매년 수질평가보고서를 발간·배포하고, 누구나 쉽게 확인할 수 있도록 경기도 물정보시스템과 경기도보건환경연구원 누리집에 게시하고 있다.

김동기 물환경연구부장은 “보고서가 하천·호소의 수질개선 정책 수립과 수자원 관리를 위한 근거자료로 폭넓게 활용되길 기대한다”며 “도민이 체감할 수 있는 물 환경 조성을 위해 지속적인 모니터링과 연구를 이어가겠다”고 말했다.

수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“횡령 의도 없어”…자선행사 후 기부 안 한 문다혜 ‘무혐의’
‘이태원 참사’ 출동 소방관 실종 8일째…신변 비관 메모 발견
미성년자에 “네 몸은 걸작”… 가드레일 없이 탈선하는 AI
“2군이라 공인 아닌 줄” 양궁 국대 장채환, ‘극우 논란’ 해명
김종국 결혼 발표 “저의 반쪽을 만들어…장가갑니다”
조국 “국민께 정치적 선택 받을 것”…내년 6월 선거 출마의사
어제도 먹었는데…냉면·콩국수서 ‘기준치 50배’ 대장균 검출
첫 직장 월급 300만원 이상… 여성이 남성 3분의 1 불과
국민일보 신문구독