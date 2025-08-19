[가정예배 365-8월 19일] 사랑과 구원의 계획
찬송 : ‘하나님의 크신 사랑’ 15장(통55)
신앙고백 : 사도신경
본문 : 호세아 3장 1절
말씀 : 하나님은 이스라엘 백성을 책망하며 더는 “내 백성이 아니다”라고 선언했습니다. 그런데 왜 호세아는 다시 말을 바꿔 “이스라엘 자손이 다른 신을 섬기고 건포도 과자를 즐길지라도 여호와가 저희를 사랑한다”(1절)고 말하는 걸까요. 여기서 우리는 자기 백성을 향한 하나님의 사랑과 구원 계획을 알게 됩니다. 이스라엘을 사랑하는 하나님의 구원 계획은 이들이 배신한다고 해서 취소될 수 없습니다.
고멜처럼 타락한 이스라엘의 행동은 하나님께 너무나 큰 실망과 환멸을 안겼습니다. 그렇지만 이것이 하나님의 구원 계획을 취소하지는 못한다는 것입니다. 하나님이 이스라엘 민족을 버리면 이들은 앗수르에 포로가 될 것이고 이들은 그야말로 산산조각 나게 될 것입니다. 그렇지만 호세아는 하나님이 뜻한 이들의 구원은 계획대로 이뤄진다는 소망의 말씀을 전합니다. 방탕한 생활로 버림받은 이스라엘 백성을 하나님이 다시 찾아가 되찾아 오겠다는 약속과도 같은 것입니다.
하나님의 사랑은 무조건적이면서도 동시에 조건적인 이중적 사랑이라 할 수 있습니다. 하나님은 아무 조건 없이 죄인을 부릅니다. 일단 불러들인 후에는 더는 예전 방식으로 사는 걸 허용치 않습니다. 무조건 불러들였지만 후엔 조건이 따르는 것입니다. 그 조건이란 이제부터 언약과 사랑 안에서 살아야 한다는 것입니다. 이것이 ‘하나님 말씀대로 사는 삶’입니다.
우리의 구원은 즉흥적이지 않습니다. 하나님의 계획과 예정대로 이뤄집니다. 우리의 구원이 흔들리지 않는다는 약속 그 자체가 바로 하나님의 예정입니다. 하나님은 저항할 수 없는 사랑과 능력으로 구원할 자를 구원합니다. 하나님은 어떤 의무 때문에 누군가를 사랑하고 구원하는 분이 아닙니다. 그분이 택한 백성이라고 해서 하나님이 무조건 용서해야 하고, 그분이 당연히 지켜줄 것이라는 생각은 자기기만과 다름없습니다. 이는 또한 하나님의 은혜를 제한하는 것입니다. 하나님은 마음이 가난한 자에게 은혜를 주십니다. 아울러 참으로 하나님의 구원을 기뻐하고 감사할 자를 구원하십니다.
하나님은 이스라엘 백성을 구원하기 위해 어떤 방법을 택할까요. 이들이 구원을 기뻐하고 감사할 수 있는 상태가 되도록 현재의 모든 축복을 다 빼앗아 버릴 수 있습니다. 다시금 하나님의 은혜와 감사의 중요성을 일깨워 주는 것. 이것이 그분의 백성을 진정으로 사랑하는 하나님의 방법입니다.
하나님은 가장 비참한 자리로 내동댕이쳤던 자를 구원함으로써 구원의 감격을 다시 한번 체험할 수 있도록 하십니다. 주님의 은혜와 영광을 이 세상의 영욕과 섞지 않도록 힘쓰는 복된 가정이 됩시다.
기도 : 하나님의 취소할 수 없는 구원 계획과 하나님의 이중적인 사랑을 알고 그 은혜에 감격하며 사는 우리 식구들이 되게 하소서. 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.
주기도문
이에스더 목사 (요나3일영성원 원장)
