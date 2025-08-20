[역경의 열매] 고정희 (23) 재일조선인과 어울리는 모습에 간첩으로 의심받기도

의심 시선엔 “우리는 하늘나라 스파이”

비난·무관심 속에 살고 있는 조선인들

때가 되면 하나님께 반드시 쓰임 받아

그들 틈에서 함께 사랑 심을 수 있길…

조선학교 학생이 2023년 한국 방문 당시 국립한글 박물관에서 쪼그리고 앉아 책을 읽는 모습. 고 선교사 제공

가끔 큰 교회에서 성도님들과 재일조선인 사역을 이야기한 뒤 “선교사님 우리 교회를 만난 것을 다른 곳에서 얘기하지 말아 주세요”라는 말을 들을 때가 있다. 교회에 어려움이 생길까 봐 그렇다는 것이다.



우리 민족을 사랑하고 통일을 갈망하는 많은 크리스천이 조선학교를 방문하고 있다. 그런데 학교를 들어가기 전까진 정말 가도 되는지, 학교에 다녀와서는 무슨 일이 생길지 두려워한다. 그 심정을 이해한다. 나도 그랬으니까. 그러기에 하나님은 작은 우리 부부를 먼저 부르시어 그들과 지내보라 하시고 친구가 되게 하셨다. 그들 역시 주님이 너무 필요한 한 영혼임을 알게 하셨다.



우리도 처음 조선학교를 들어가려고 철문 앞에 섰을 때 문을 열 수 없었다. 세월이 이만큼이나 흐르고서야 맘 편히 학교에 들어가고 있다. 가끔 재일조선인들과 자연스럽게 어울리는 모습에 의심하는 사람도 있다. ‘이 사람들 스파이 아닌가.’



이런 시선을 보내는 건 한국인이나 재일조선인이나 마찬가지였다. 어떤 면에선 이제야 재일조선인과 하나 되어 가는 것 같아 도리어 좋다. 비슷한 시선을 느끼면 우리 부부는 이렇게 말한다. “우리는 하늘나라 스파이입니다.”



지난달 한국교회 선교팀과 일본 고베에 있는 조선 초·중등학교에 다녀왔다. 해방과 함께 한글 교습소 아이들 20명으로 시작된 학교가 올해로 80주년을 맞았다. 1991년 고베 지진으로 학교가 무너졌지만 동포들의 십시일반으로 다시 지어졌다고 한다.



신발장에 신발을 넣으려는데 한쪽 구석 한국에서 온 우체국 택배 상자가 눈에 띄었다. 순간 팀 안에 있던 긴장된 정서가 풀리는 것을 봤다. 학교 게시판을 보니 한국어(한글) 능력 시험이 있다는 공고가 붙어 있었다. 조선학교나 엄마들을 만나면 늘 ‘우리말(조선말)’이라고 해서 나도 조심스럽곤 했는데 그 공고문을 보면서 내 마음에도 있는 갈라진 틈이 조금 메워지는 마음이었다.



요한복음 2장을 보면 혼인 잔치에서 포도주가 떨어졌을 때 예수님이 하인들에게 항아리에서 물을 떠주라고 하신다. 하인들은 괜한 꾸중을 듣거나 망신당하지 않을까 많은 생각을 했을 수도 있다. 그러나 예수님의 말씀을 이해할 수 없어도 순종했다. 하나님의 지혜와 지식은 무궁하시기에 이들처럼 그 말씀을 듣고 순종하면 하나님이 하시는 일을 볼 수 있다.



학자들은 요한복음에서 이 항아리가 돌로 만들어진 것이라고 밝힌 것으로 보아 손을 씻는 등의 정결 예식을 위한 항아리였을 것이라고 본다. 나는 재일조선인들이 그런 물항아리 같다고 생각했다. 이들은 자신을 규정짓는 비난과 무관심 속에 외롭게 살고 있다. 주님은 그의 때가 되면 다른 물이 아닌 손 닦는 물 항아리의 물을 사용하실 것이다.



재일조선인들이 나중된 자들 같지만 맛있는 새 포도주가 되길 기도한다. 우리 부부는 그 갈라진 틈에서 하인처럼 순종하고 싶다. 하나님이 일하실 때 예수님 옆에서 도울 수 있는 사명에 감사하다. 그리고 많은 사람과 갈라진 이 틈에서 함께 사랑을 심기를 기도한다. 주님은 그 영광 안에 함께 거하길 바라시니까.



정리=김아영 기자 singforyou@kmib.co.kr



