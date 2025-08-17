시사 전체기사

[포토] 논에 수놓은 여주대왕님표 쌀

입력:2025-08-17 21:48
수정:2025-08-17 21:51
공유하기
글자 크기 조정

'쌀의 날'을 하루 앞둔 17일 경기도 여주시의 한 논에 유색 벼를 활용한 논그림이 그려져있다. 여주 영릉에 잠들어 있는 세종대왕이 환하게 웃고 있는 모습을 형상화 했다. 연합뉴스

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
[단독] 명품시계 전달 업자 “우주청 필요” 조언… 김건희 “그런 건 해야 하겠네” 맞장구
“뇌 하부 뼈 파손” 배현진, 피습 사건 후유증에 개두술
고객집 강도질한 농협 직원 “희귀병 치료비 빚 때문”
산불로 주택전파 가구 최소 1억, 반파 최소 5천만원 지원
“가습기살균제 30개월이상 사용시 폐암위험 4.6배”…첫 역학증거
법무부 “尹 실명 위기 아냐…건강 안 좋다고 보기 어려워”
이춘석, ‘차명 거래’ 아니라더니…경찰서 혐의 인정
老치원… 이젠 손주 대신 할머니 돌본다
국민일보 신문구독