빨라진 금리인하 시계… 美채권·성장주 주목하라
연준, 내달 0.25%p ↓ 이어 연내 2차례 기대
전문가 “지금이 美 국채투자 최적기”
전 세계 투자자들은 미 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인하 이후를 내다보고 있다. 시장에선 7월 생산자물가(PPI) 상승률이 전망치를 넘었지만, 9월 연방공개시장위원회(FOMC)에서 금리가 인하될 것이란 기대가 많다. 여기에 금리 인하가 한 차례로 끝나지 않고 내년 말까지 중립금리(3% 초반) 수준으로 내려갈 것으로 기대하고 있다. 금리가 내려가면 유동성이 늘어나며 주식과 부동산 등 자산 가격 상승으로 이어진다. 김병연 NH투자증권 투자전략부 이사는 “금융시장은 이미 9월 금리 인하를 선반영했기 때문에 0.25% 포인트 인하는 금융시장에 중립적인 영향을 미칠 것”이라며 “하지만 9월을 시작으로 하반기 2회 이상의 인하와 내년 상반기 인하 속도가 빨라질 수 있다는 전망을 확인한다면 유동성 랠리가 나타날 수 있다”고 전망했다.
전문가들은 금리 인하기 유망 투자처로 미국 채권을 꼽는다. 금리와 채권 가격은 반대로 움직인다. 기준금리가 내려가면 새롭게 발행되는 채권의 이자율이 낮아진다. 과거에 높은 금리 시절에 발행됐던 채권이 자연스레 매력이 높아지고 수요가 몰리면서 가격이 높아지는 구조다.
올해 초 미국 채권을 산 투자자는 손실을 보고 있을 가능성이 크다. 실제 미국 회사채에 투자하는 상장지수펀드(ETF) 코덱스(Kodex) 아이셰어즈(iShares) 미국투자등급회사채액티브는 14일 기준 연초 이후 2.67% 손실을 보고 있는 것으로 집계됐다. 도널드 트럼프 대통령의 관세 정책 등으로 인플레이션 우려가 커지며 금리 인하 기대감이 낮아지며 채권 가격이 하락(시장 금리 상승)해서다.
하지만 물가지수 발표와 함께 분위기가 달라졌다. 7월 소비자물가지수(CPI)와 PPI가 엇갈리면서 혼선이 있지만, 여전히 9월 FOMC에서 금리 인하를 할 것이라는 전망이 압도적이다. 17일 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 9월 FOMC에서 0.25% 포인트 금리 인하를 전망하는 비율은 92.1%다.
이희권 메리츠증권 광화문금융센터 지점장은 “지금 미국 국채가 바닥 수준이라고 판단하고 있다”며 “현재 30년물 쿠폰(표면금리)은 연 4.7% 정도다. 우리나라 은행 예금 금리가 이에 미치지 못한다”며 “고정적으로 연 4.7% 수준의 달러 이자를 받으면서 금리가 내려가 채권 가격이 상승하면 자본 차익까지 노릴 수 있어 지금은 미국 국채를 투자하기 최적의 시기다”라고 설명했다.
ETF 형태가 아니어도 주요 증권사 모바일트레이딩시스템(MTS)을 통해서 장외채권에 투자할 수 있다. 권오찬 한국투자증권 강남금융센터 PB(대리)는 “채권 자본 차익은 주식과 마찬가지로 국내에서는 비과세인 것도 장점”이라고 설명했다.
금리 인하로 풍부해진 유동성은 증시로 향해 기업 가치 상승 압력으로 작용한다. 이 지점장은 “주당순이익(EPS)이 올라가는 종목보다 기업 가치가 올라가는 종목이 더 선호될 것”이라고 말했다. 올해 코스피 상승을 주도해온 조선·방산·원전은 수주가 늘어 EPS가 좋아질 것으로 기대되는 업종이었다면 앞으로는 미래 성장성이 기대되는 업종의 주가가 오를 가능성이 크다는 설명이다. 그는 특히 국내 제약·바이오 업종을 유망하다고 봤다. 제약·바이오는 당장 들어가는 연구개발(R&D)비용이 크고 수익은 미래에 발생하는 특성이 있다. 금리가 낮아지면 자금 조달 비용이 낮아지며 재무 부담이 완화돼 기업 성장에 긍정적이다.
지난해부터 주가가 고꾸라진 이차전지가 유망할 것이란 전망도 있다. 권 대리는 “이차전지 섹터가 워낙 그간 부진했다”라며 “다만 장기 성장 스토리만큼은 확실한 분야다. 금리가 인하되면 투자금 유입이 활발해질 것으로 본다”고 했다. 친환경 에너지도 긍정적으로 평가했다. 전기차 보급 속도가 빨라지면서 친환경 에너지 업종으로 온기가 연결될 것이라는 분석이다. 또 주식 외에 부동산으로 눈을 돌린다면 금리 부담 완화가 배당 상향으로 이어질 수 있는 리츠(REITs)를 유망 투자처로 꼽았다.
정부 정책과 관련한 업종을 눈여겨 봐야 한다는 조언도 있다. 김 이사는 “기존 주도주인 조선과 방산 원전뿐만 아니라 지주사와 금융, 인공지능(AI)소프트웨어, 제약·바이오 등 정책 모멘텀이 부각되는 업종을 매수하는 전략을 추천한다”고 설명했다. 미국에서 스테이블 코인을 규제하는 ‘지니어스법(GENIUS Act)’이 통과된 것과 관련해 관련 종목에 투자해야 한다는 분석도 나온다. 미국 정부가 새로운 국채 수요처로 스테이블 코인 업체를 지목한 만큼 성장성이 기대된다는 분석이다.
한편 투자 자산은 아니지만, 금리 인하 국면에서도 금리 ‘역주행’을 하는 저축은행 예금 상품도 자산 배분 차원에서 관심을 받고 있다. 한국은행·전국은행연합회·저축은행중앙회에 따르면 지난 7월 저축은행 79곳의 1년 만기 정기예금 평균 금리는 2.99%로 집계됐다. 은행권(2.49%)과 비교하면 금리차는 0.5% 포인트다. 이는 2023년 1월(1.05% 포인트) 이후 30개월 만에 최고치다. 9월 은행·저축은행 예금자 보호 한도 인상(5000만원→1억원)을 앞두고 저축은행은 고객 유치를 위해 연 3% 안팎의 금리를 유지하고 있다. 시중은행에서는 3%대 예금상품이 자취를 감춘 지 오래다.
