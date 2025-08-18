시사 전체기사

팝콘·콜라 든 이 대통령 부부… 시민들과 영화 ‘독립군’ 관람

입력:2025-08-18 00:05
시장 들러 ‘민생 쿠폰’ 사용 현황 챙겨

이재명 대통령과 김혜경 여사가 17일 서울 용산구 CGV에서 영화 '독립군:끝나지 않은 전쟁'을 관람하기 전 시민들과 셀카를 찍고 있다. 광복 80주년을 기념해 열린 '대통령과 영화관람' 참석자들은 SNS 신청을 받아 추첨을 통해 선정됐다. 김지훈 기자

이재명 대통령과 부인 김혜경 여사는 광복 80주년을 맞이해 홍범도 장군의 일대기를 다룬 영화를 관람했다.

이 대통령과 김 여사는 17일 서울 용산 아이파크몰 CGV 영화관에서 추첨을 통해 모집한 시민 119명과 함께 영화 ‘독립군: 끝나지 않은 전쟁’을 관람했다. 영화를 연출한 문승욱 감독, 내레이터로 참여한 배우 조진웅씨, 홍범도장군기념사업회 이사장인 박홍근 더불어민주당 의원 등도 동석했다. 영화는 홍 장군의 무장투쟁 역사를 따라가며 국군의 뿌리를 되짚는 내용이다.

이 대통령은 광복절 경축식에서 만난 조씨의 추천으로 영화 관람을 결정했다고 한다. 이 대통령은 “홍 장군의 삶을 통해 대한민국의 토대가 어떤 희생과 헌신 위에 세워졌는지 깨닫고, 영화가 ‘지금 우리’에게 던지는 질문과 광복 80주년의 의미를 새기길 기대한다”고 밝혔다. 상영이 끝난 뒤 이 대통령은 조씨에게 “촬영을 언제부터 했느냐”고 물었고, 조씨는 “전 정권부터 촬영했다”고 답했다. 김 여사는 “영화가 엄청 길 줄 알았는데 짧다. 몰입이 잘된다”고 평가했다.

이 대통령은 이후 3·1운동이 있던 1919년 제작한 것으로 추정되는 ‘진관사 태극기 영인본’을 찾아 서울 은평구 진관사도 방문했다. 진관사 태극기는 최근 이 대통령이 국무회의에 달고 나온 ‘찢어진 태극기’ 배지의 모티브다. 2009년 진관사 칠성각 복원 과정에서 발견됐다. 일장기 위에 태극기를 그린 유일한 사례로 2021년 보물로 지정됐다.

이 대통령 부부는 또 은평구 전통시장인 연서시장을 찾아 떡볶이 등 분식을 먹으며 민생회복 소비쿠폰 사용 현황을 챙겼다.

이동환 기자 huan@kmib.co.kr

