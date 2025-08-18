길어지는 캐즘… 현대차 전기차라인서 하이브리드 생산 검토
연말 완공 울산 전용공장서 예정
전기차 악재에 생존전략 달라져
시장수요 맞춰 생산라인 유연화
현대자동차가 울산에 짓고 있는 전기차 전용공장에서 하이브리드차를 함께 생산하는 방안을 검토하고 있다. 장기화하는 전기차 캐즘(일시적 수요 정체), 미국발 고율 관세와 전기차 보조금 축소, 국내외 소비심리 위축까지 온갖 악재가 겹치면서 생존 전략이 달라진 데 따른 것으로 분석된다. 현시점 글로벌 완성차업계를 관통하는 키워드는 ‘하이브리드차 시대’다.
17일 완성차업계에 따르면 현대차는 2023년 하반기 착공한 울산 전기차 전용공장(54만8000㎡)을 올해 말 완공할 예정이다. 약 2조원이 투입된 이 공장은 연간 20만대 규모의 전기차 생산 능력을 갖추게 된다. 1996년 아산공장 이후 29년 만의 국내 신공장이다. 내년 1분기부터 본격 양산에 들어간다. 첫 생산 차종은 제네시스 브랜드의 대형 전기 스포츠유틸리티차(SUV) ‘GV90’으로 확정됐다.
하지만 나머지 1개 생산 라인에서 만들 차종은 아직 정해지지 않았다. 업계에서는 전기차 전용공장에서 하이브리드차를 혼류 생산하는 방안이 유력하게 거론된다. 자동차부품업계 한 관계자는 “현대차가 전기차 전용공장에서 하이브리드 혼류 생산 체제를 구축하려는 준비 절차를 밟고 있는 것으로 안다”며 “자회사와 부품업체들에도 관련 내용이 공유되고 있다”고 전했다.
현대차가 야심차게 건설 중인 전기차 전용공장에서 하이브리드 생산을 검토하는 데는 길어지고 있는 ‘캐즘’이 자리한다. 미국이 수입차에 대해 15% 고율 관세를 부과하고, 오는 10월 인플레이션 감축법(IRA)으로 주어지던 전기차 세액공제 혜택이 종료되는 등 대외 악재가 겹치며 전기차 경쟁력은 더 위축됐다. 시장에서는 전기차 전환의 가교 역할을 하는 하이브리드차 중심으로 전략을 다각화하는 흐름이 확인된다.
울산 신공장 역시 애초 전기차 전용 계획에서 벗어나 시장 변화에 맞춰 유연한 생산 체제를 구축하려는 모습으로 풀이된다. 현대차는 앞서 미국 조지아주의 ‘현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA)’를 전기차 전용에서 하이브리드 혼류 생산으로 방향을 튼 바 있다. 업계 고위 관계자는 “글로벌 수요와 업황에 따라 생산 라인을 유연하게 조정하는 것이 바람직하다. 울산공장도 같은 맥락에서 접근하는 것”이라고 말했다.
노동조합에서도 하이브리드차 도입을 요구하고 있다. 아이오닉5, 코나 EV 등 전기차를 만드는 현대차노조 울산1공장지부는 회사 측에 하이브리드차 생산을 요청했다. 현대차 관계자는 “신공장에서 GV90 생산은 확정됐으나 다른 라인에서 어떤 차종을 생산할지는 미정”이라며 “노조의 요청이 있었으나 아직 내부적으로 정해진 것은 없다”고 했다.
하이브리드차의 약진은 수치로도 나타난다. 지난해 현대차의 하이브리드 판매는 53만4245대로 전년(42만1549대)보다 26.7% 급증했다. 반면 같은 기간 전기차 판매는 26만8785대에서 21만8504대로 18.7% 역신장했다. 업계에선 이 같은 흐름을 두고 “지금은 전기차가 아니라 하이브리드 시대”라는 평가가 나온다.
김민영 기자 mykim@kmib.co.kr
