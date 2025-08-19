[오늘의 설교] 들으시는 하나님
출애굽기 2장 23~25절
우리는 모두 다양한 삶의 아픔을 견디며 살아갑니다. 고통이 없는 사람은 없습니다. 상실 공허 우울 무기력 장애 질병 방임 폭력 등 오늘날 이 땅에는 너무나 많은 이들이 상처와 아픔으로 절망과 외로움 가운데 신음하고 있습니다. 하나님은 그런 우리의 고통 소리를 들으십니다.
“이스라엘 자손은 고된 노동으로 말미암아 탄식하며 부르짖으니 그 고된 노동으로 말미암아 부르짖는 소리가 하나님께 상달된지라 하나님이 그들의 고통 소리를 들으시고 하나님이 아브라함과 이삭과 야곱에게 세운 그의 언약을 기억하사 하나님이 이스라엘 자손을 돌보셨고 하나님이 그들을 기억하셨더라.”(출 2:23~25)
하나님은 이스라엘 민족의 고통 소리를 들으셨습니다. 백성들이 부르짖는 소리를 들으신 하나님은 언약을 기억하사 그들을 돌보셨습니다. 여러분께서도 삶의 고통과 어려움 속에 있습니까. 삶이 뜻대로 되지 않고 오래된 아픔 가운데 탄식하며 신음만 쏟아내고 있습니까. 천지를 창조하시고 다스리시는 하나님께선 우리의 고통도 간과하지 않으시고 우리의 상황과 고통과 아픔을 다 듣고 계십니다.
성경은 우리의 방황함을 하나님이 다 세고 계시고 우리의 눈물을 주의 병에 담고 그것을 주의 책에 기록하고 계시다고 기록합니다.(시 56:8) 우리가 고통스러워하는 날의 수를 세고 계시고 그 가운데 얼마나 많은 눈물을 흘렸는지, 왜 그렇게 울고 있는지 하나님이 다 보고 알고 계십니다. 성도인 우리 곁엔 우리의 고난과 아픔을 다 듣고 계시는 위로자 하나님이 계십니다.
그러므로 우리에게는 소망이 있습니다. 성도는 고통 중에도 하나님을 만날 수 있고 그분의 위로와 돌봄을 경험할 수 있습니다. 하나님의 음성을 듣고 그분의 방식대로 어려움을 이겨낼 수 있으니 소망이 있습니다. 참새 한 마리도 뜻하지 않으시면 떨어뜨리지 않으시는 그 하나님이 우리의 아픈 인생을 다 보고 계시고 다 알고 계시니 성도에게는 그 하나님이 반드시 일하실 것이라는 소망이 있습니다.
이스라엘 자손의 고통 소리를 들으시고 그들을 애굽에서 구원하기 위해 모세를 보내셨던 하나님은 오늘날 죄와 고통 가운데 탄식하고 있는 우리를 구원하기 위해 그리스도를 보내셨습니다. 예수 그리스도께서 죽으시고 부활하사 죄와 사망의 권세를 이기시고 우리에게 새 생명과 새로운 삶을 허락해주셨습니다.(롬 8:1~2) 누구든지 그리스도를 영접하는 자는 구원에 이르고 그리스도 안에서 새로운 피조물입니다.(요 1:12, 고후 5:17) 따라서 고통과 어려움의 현실 속에서 성도는 그리스도를 바라볼 수 있어야 합니다.
고통의 현실만 보고 있으면 두렵고 불안해집니다. 때로는 절망스럽기도 합니다. 그 순간 우리는 그 어려움의 현실이 아니라 그리스도를 바라볼 수 있어야 합니다. 그리스도 안에 참된 회복과 자유가 있고 소망과 구원이 있기 때문입니다. 오직 그리스도가 우리의 소망입니다.
기억하십시오. 성도 된 우리는 하나님의 사랑하는 독생자 예수 그리스도가 십자가를 지시기까지 지켜내신 소중한 영혼입니다. 고통 속에 힘들고 지쳐 쓰러질 때 우리는 예수 이름으로 하나님께 나아갈 수 있습니다. 예수 이름으로 나갈 때 우리는 다시 일어설 수 있습니다. 오늘도 예수 이름으로 승리하는 성도가 되시기를 소망합니다.
김규보 총신대 상담대학원 교수
◇김규보 교수는 총신대학교 상담대학원 교수로 재직 중입니다. ‘성경적 상담학 개론’, ‘트라우마는 어떻게 치유되는가’ 등을 썼습니다.
