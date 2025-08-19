콧물로 만성 축농증 간편하게 알아낸다

수술이나 조직 검사 안 해도 돼



콧물을 이용해 만성 축농증(비부비동염)의 종류를 알아내는 방법이 개발됐다. 기존 수술이나 조직을 떼내는 검사를 하지 않아도 돼 환자의 편의성이 높아질 것으로 기대된다.



세브란스병원 이비인후과 나민석 교수팀은 콧물에 존재하는 단백질로 제2형 만성 비부비동염을 진단하는 연구 결과를 국제 학술지 ‘알레르기(Allergy)’ 최신호에 발표했다.



만성 비부비동염은 코 주위 뼛속의 빈 공간인 부비동에 염증이 생겨 분비물이 고이고 이로 인해 코막힘, 누런 콧물, 두통, 안면 통증, 후각 저하 등 여러 증상이 생기는 질환이다. 흔히 ‘축농증’으로 불린다. 염증 양상에 따라 ‘제2형’과 ‘비(非)2형’으로 나뉘는데, 두 유형의 발생 기전과 치료 반응이 다르다. 그에 맞는 정밀 치료 계획을 세우려면 정확한 사전 진단이 중요하다. 지금까지는 수술, 조직 생검 등 침습적 방식으로 이뤄져 환자 부담이 크고 시간이 오래 걸렸다.



연구팀은 만성 비부비동염 환자의 콧물과 비강 점막 조직을 확보한 후 제2형 염증 상피세포에서 발현이 증가한 CST1 유전자를 찾아냈다. 이어 제2형, 비2형, 건강인 그룹의 콧물 검체 비교에서 CST1 유전자가 만드는 ‘시스타틴SN’ 단백질 발현이 제2형군에서만 뚜렷하게 높음을 확인했다. 콧물의 시스타틴SN 단백질 발현양은 증상의 중증도, 후각 저하 정도 등 환자가 보이는 임상 지표와 유의한 상관관계를 보였다. 콧물 시스타틴SN 단백질의 예측 정확도는 기존 혈액 지표들에 비해 우수했다. 1에 가까울수록 예측 정확도가 높다는 의미의 ‘AUC 값’이 0.894를 기록했다. 나 교수는 18일 “콧물이라는 간편한 검체를 통해 2형 만성 축농증을 높은 정확도로 예측할 수 있다는 점에서 의미가 크다”고 말했다.



민태원 의학전문기자



