국내 최초 한국뮤지컬학회 창립… 뮤지컬 60년 역사 정리
한국 최초 뮤지컬 장르 연구단체인 ‘한국뮤지컬학회’가 16일 서울 대학로 예술가의집에서 발기인대회와 창립총회를 열고 본격적인 활동을 시작했다. 관련 학계와 산업계에서 활동하는 전문가 43명이 참여한 가운데 고희경 홍익대 공연예술대학원 교수와 원종원 순천향대 SCH미디어랩스대학 학장이 초대 회장과 부회장으로 추대됐다.
연극의 하위 장르였던 뮤지컬은 2022년 공연법 개정에 따라 독립 장르로 위상을 높였다. 한국뮤지컬학회 창립은 독립적인 분과 학문으로서 뮤지컬학의 좌표 정립을 위한 출발점이다. 향후 학술대회 개최, 학술지 발간, 교육 프로그램 진행, 정책 제안 등 광범위한 활동을 통해 인재 육성 및 인식 제고, 정부 정책 마련에 기여할 계획이다.
특히 한국 뮤지컬의 60년 역사를 체계적으로 정리해 그 특성을 반영한 ‘한국 뮤지컬학’을 정립하고 해외 교육 기관과의 네트워크 구축을 통해 뮤지컬 한류가 뮤지컬학 한류로 확대하는 데에도 기여할 방침이다.
고 회장은 “뮤지컬만의 장르적, 역사적, 산업적 특성을 면밀히 반영한 뮤지컬학을 개발하고 이를 토대로 체계적인 연구 및 교육 시스템을 마련해 경쟁력 있는 학술 및 실무 인재를 양성할 것”이라고 포부를 밝혔다.
