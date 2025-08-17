젤렌스키에 역정 낸 트럼프… 푸틴엔 시종일관 미소·환대
활주로 마중… 전용차 함께 탑승
도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 간 15일(현지시간) 알래스카 정상회담은 휴전 합의는 없었지만 분위기만은 화기애애했다. 트럼프 대통령은 2019년 6월 오사카 주요 20개국(G20) 정상회의 이후 6년 만에 만난 푸틴 대통령을 ‘블라디미르’라는 이름으로 몇 차례 부르며 “나는 푸틴과 환상적인 관계를 맺어 왔다”고 말했고, 푸틴은 “트럼프가 (2022년에) 대통령이었다면 전쟁은 일어나지 않았을 것”이라고 화답했다.
트럼프는 최근 들어 푸틴을 향해 “헛소리를 한다”며 비난 수위를 높여왔지만 정상회담에서는 처음부터 끝까지 환대했다. 먼저 전용기에서 내린 트럼프는 엘먼도프-리처드슨 합동기지 활주로 레드카펫 위에서 푸틴을 기다렸다. 푸틴이 전용기에서 내려 다가오자 손뼉을 치며 환영했고 먼저 손을 내밀었다. 두 사람은 환하게 웃으며 악수했다. 푸틴이 2022년 2월 러시아의 우크라이나 침공 이후 처음으로 서방 국가의 땅을 밟은 순간이었다. 트럼프는 대통령 전용 리무진 ‘더 비스트’에도 푸틴과 함께 탔다.
회담 뒤에도 푸틴에 대한 배려가 이어졌다. 트럼프는 미국 영토 내에서 열린 회담인데도 푸틴이 공동기자회견에서 먼저 발언하도록 안내했다. 회견에서 푸틴은 8분간 발언했고 트럼프 발언은 4분에 그쳤다. 다른 정상과의 회담에서 대화를 주도하던 평소 모습과는 크게 달랐다. 푸틴이 발언하는 내내 트럼프는 미소를 보냈다. 두 정상의 발언 후 기자들의 질문이 쏟아졌지만 두 정상 모두 아무런 답변을 하지 않았다.
회견 말미에 푸틴은 “머지않아 다시 만날 수 있을 것”이라는 트럼프의 말에 영어로 “다음에는 모스크바에서?”라고 되물었다. “감사하다(Thank you)”라는 말을 제외하고는 푸틴이 쓴 유일한 영어였다. 트럼프는 “오우, 흥미로운 제안”이라며 “비판을 받을 수도 있지만 가능할 수 있다”고 답했다. 트럼프가 지난 2월 백악관에서 만난 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령을 고성으로 면박을 주던 것과 비교되는 모습이었다.
미국의 군사력을 과시하는 장면도 있었다. 두 정상이 활주로 레드카펫을 걸어가 ‘알래스카 2025’라고 적힌 연단 위에 올라가기 직전 상공에서 B-2 폭격기와 F-35 전투기가 비행하면서 굉음을 냈다. 푸틴은 이동하면서 B-2 폭격기를 두세 차례 올려다 봤고, 트럼프는 가볍게 손뼉을 치며 푸틴에게 말을 건넨 뒤 연단으로 이끌었다. B-2는 이란 핵시설을 폭격했던 스텔스 폭격기다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사