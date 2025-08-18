SK, AI시대 ‘본원적 경쟁력’ 모색… 이천포럼 개막

SK그룹은 18~20일 사흘 동안 그룹의 미래 전략을 논의하는 ‘이천포럼 2025’를 개최한다고 17일 밝혔다. 국내외 석학과 전문가들이 참여해 글로벌 산업 트렌드와 혁신 기술 등을 토론하는 행사인 이천포럼은 2017년 최태원 회장의 제안으로 시작돼 올해 9회를 맞았다.
이번 포럼의 핵심 의제는 ‘인공지능(AI)과 디지털전환(DT)’이다. 서울 광진구 그랜드워커힐 호텔에서 열리는 첫날 개막 연설은 곽노정 SK하이닉스 사장이 맡았다. 곽 사장은 고대역폭메모리(HBM)와 같은 AI 메모리의 글로벌 성공 배경과 수펙스(SUPEX) 정신으로 대표되는 SK의 기업문화를 소개할 예정이다.
이어 빅터 차 미국 전략국제문제연구소(CSIS) 한국석좌와 징 첸 아시아소사이어티 정책연구소 중국분석센터 소장이 ‘미국 주도의 국제질서 재편, 한국 기업의 해법 모색’을 주제로 온라인 기조연설을 진행한다. ‘한국 AI 산업 생태계 구축과 SK의 전략적 역할’을 주제로 하는 세션에서는 AI 전문 컨설팅사인 딕비 컨설팅의 윌리엄 퐁 최고전략책임자와 실리콘밸리 기반 협업툴 스타트업 스윗의 이주환 대표가 발표할 예정이다. SK하이닉스, SK이노베이션, SK AX 등 계열사들이 제조 현장에서의 AI 적용 방안을 공유하는 자리도 마련됐다.
마지막 날에는 최 회장과 주요 경영진들이 서울 종로구 SK서린사옥에 모여 포럼 성과를 정리하는 시간을 갖는다. 이후 최 회장의 폐막 연설을 끝으로 포럼 일정이 마무리된다. SK 관계자는 “구성원들의 적극적인 참여와 논의를 바탕으로 그룹의 본원적 경쟁력 강화와 미래 혁신에 박차를 가할 것”이라고 말했다.
권지혜 기자 jhk@kmib.co.kr
