푸틴과는 ‘노딜’… 젤렌스키만 옥죄는 트럼프

트럼프 “일부 진전” 평화협정 압박

美·우크라, 18일 운명 가를 결정 논의

도널드 트럼프 미국 대통령이 15일(현지시간) 알래스카주 엘먼도프-리처드슨 합동기지에 도착한 블라디미르 푸틴 러시아 대통령을 안내하고 있다. 트럼프 대통령은 2022년 러시아의 우크라이나 침공 이후 처음으로 서방 국가의 땅을 밟은 푸틴 대통령을 극진히 환대했지만 이날 회담에서 우크라이나 전쟁을 당장 끝낼 성과는 나오지 않았다. 로이터연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 알래스카 정상회담이 예상대로 ‘노딜’로 끝났다. 트럼프 대통령은 푸틴 대통령을 압박하던 것에서 방향을 바꿔 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령을 향해 합의를 수용해야 한다고 말했다. 즉각적인 휴전 대신 평화협정을 체결하라는 재촉이다. 젤렌스키 대통령은 18일(현지시간) 백악관에서 트럼프를 만나 평화협정과 영토 문제 등 우크라이나 전쟁의 운명을 가를 결정을 논의한다.



트럼프는 지난 15일 알래스카주 엘먼도프-리처드슨 합동기지에서 푸틴과 약 3시간 동안 회담을 했지만 휴전 합의는 발표하지 않았다. 트럼프는 회담 후 공동 기자회견에서 “우리가 완전히 합의하지 못한 몇 가지 큰 것들이 있다고 말하겠지만 우리는 일부 진전을 이뤘다. 그러나 합의하기 전까지는 합의한 게 아니다”고 밝혔다.



푸틴은 “오늘 우리가 도달한 이해가 우크라이나의 평화로 가는 길을 열어주기를 희망한다”면서 “우크라이나의 안보 보장이 필요하다는 트럼프의 의견에 동의했다”고 말했다. 파이낸셜타임스는 푸틴이 회담에서 우크라이나 동부 도네츠크와 루한스크(돈바스 지역) 양보를 대가로 남부 헤르손과 자포리자 전선을 동결하겠다는 입장을 전달했다고 보도했다. 러시아군은 현재 도네츠크의 약 75%를 장악하고 있고, 루한스크도 서쪽 끝 일부를 제외하고 점령한 상태다.



트럼프는 젤렌스키와 유럽 각국 정상 등에게 전화로 회담 결과를 알렸다. 이후 트루스소셜에서 “끔찍한 전쟁을 종식시키는 가장 좋은 방법은 단순한 휴전협정이 아닌 평화협정으로 직행하는 것”이라며 “젤렌스키는 월요일 오후 백악관 집무실을 방문할 예정이다. 모든 일이 잘 진행된다면 이후 푸틴과의 회담 일정을 잡을 것”이라고 밝혔다.



트럼프는 폭스뉴스 인터뷰에선 “(합의는) 젤렌스키에게 달려 있다”고 말했다. 젤렌스키에게 하고 싶은 조언을 묻는 말에도 “합의하라는 것”이라고 답했다. 공을 넘겨받은 젤렌스키는 트럼프를 자극해 ‘판’이 깨지는 상황은 피하려는 모습이지만 휴전을 거부하는 러시아가 전쟁 종식 노력을 복잡하게 만들고 있다며 당혹감을 토로했다.



워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr



