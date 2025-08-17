시사 전체기사

경주시, APEC 숙소·음식·교통 등 집중 점검

입력:2025-08-17 18:28
서비스 향상 TF 2차 회의 개최
시내권 거점 숙소 5곳 지정·운영

경주시는 지난 14일 ‘APEC 서비스 향상 TF’ 2차 회의를 열었다. 경주시 제공

경북 경주시가 오는 10월 열리는 ‘2025 아시아태평양경제협력체(APEC)’ 정상회의를 앞두고 손님맞이 준비에 전력을 기울이고 있다. 숙박·음식·교통 등 참가단의 체감 만족도와 직결되는 서비스 품질 전반을 끌어올리겠다는 구상이다.

경주시는 지난 14일 APEC 서비스 향상 TF 2차 회의를 열고 숙소 환경 개선, 음식점 운영 실태, 교통 편의 제공 방안 등 주요 현안을 집중 논의했다.

회의에서는 숙박 인프라 개선이 핵심 과제로 다뤄졌다. 시는 소규모 숙소의 서비스 품질 격차를 보완하기 위해 시내권 거점 숙소 5곳을 지정·운영하고 종량제 봉투와 수도요금 감면 등 인센티브 제공도 검토 중이다.

숙소별 실태조사를 통해 시설 환경을 정밀 점검하고 와이파이 설치가 완료된 사실을 확인했다. 경찰·소방 등 지원 인력 숙소까지 관리 범위를 확대하기로 했다.

숙소 인근 음식점을 발굴해 영업시간 연장을 유도하고 관내 음식점 220곳을 대상으로 조식·야간영업 가능 여부를 전수 조사 중이다. 이 가운데 150곳은 월드음식점으로 선정해 외국인 참가단이 참고할 수 있는 안내책자를 제작·배포할 방침이다.

교통 분야에서는 셔틀버스와 시내버스 연계 운행, 주요 동선 주정차 단속 강화, 교통 약자 편의 제공 등 맞춤형 대책이 추진된다. 나아가 자율 차량 2부제, 자율주행차 운행 도입 등 교통 관리에 ICT 요소를 접목하겠다는 구상이다.

송호준 경주시 부시장은 “이제는 하드웨어뿐 아니라 소프트웨어 측면에서도 완성도를 높여야 한다”며 “전 부서가 유기적으로 협력해 빈틈없는 손님맞이에 최선을 다해 달라”고 당부했다.

포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr

