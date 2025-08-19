[신동엽의 글로벌 기업 탐구] 도매·소매 경계 무너뜨린… 코스트코 ‘교란적 혁신’

‘대용량 저마진’ 세계적 유통공룡

판매가·용량은 도매… 장점 동시 추구

회원제 고객 기반 초저가 조달 갖춰

소수 직원 많은 직무… 직원 투자 우선

1.5억여명 회원·900여개 매장 구축



프라이스·시네갈의 CEO 리더십



공동 창업자 짐 시네갈. 위키피디아

독특한 상품 판매 모델로 급성장



코스트코는 대용량 용품을 도매가 수준의 저가로 중간소매상 없이 개인에게 직접 판매하는 전략으로 세계 최대 소매유통 업체가 됐다. 코스트코 홈페이지

전략 실행을 위한 조직 모델



전략적 옵션은 열려 있다

