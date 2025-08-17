시사 전체기사

[인사] 중소벤처기업부

입력:2025-08-17 19:51
◆중소벤처기업부◎전보[과장급]△벤처정책과장 김주화△전략분석개발과장 정의경△특구운영과장 추경훈

