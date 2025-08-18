[국민논단] 대학에 미친 중국, 대학을 내친 한국

김종영 경희대 사회학과 교수

中, 지난해 세계학술대학랭킹

100위권 14개, 200위권 24개



10년 이상 국가 역량 총동원해

지식경제 전쟁에 대비한 결과



韓,'서울대 10개' 반전 노리지만

무책임한 비관론에 성공 의문

