이시바, 패전 추도사서 13년 만에 ‘반성’ 언급
‘가해’·‘침략’ 등 표현은 전혀 없어
차기 유력 고이즈미 야스쿠니 참배
이시바 시게루(사진) 일본 총리가 패전 80주년 추도사에서 ‘반성’을 언급했다. 패전일 전몰자 추도사에서 이 표현이 나온 건 13년 만이다. 다만 ‘가해’ ‘침략’ 등의 표현은 없어 이웃나라를 식민지배했던 과거에 대한 진정한 반성이라고 보기 어렵다는 평가가 나온다.
이시바 총리는 15일 도쿄 일본 무도관에서 열린 ‘전국 전몰자 추도식’에서 “전쟁의 참화를 결단코 되풀이하지 않겠다”며 “그 전쟁의 반성과 교훈을 이제 다시 가슴 깊이 새겨야 한다”고 말했다. 이어 “지난 80년간 일본은 일관되게 평화 국가로 걸어오며 세계 평화와 번영에 힘써왔다”고 강조했다.
패전일 추도사에서 ‘반성’이란 단어가 처음 나온 건 1993년 호소카와 모리히로 전 총리 때였다. 호소카와 총리는 “아시아의 가까운 여러나라를 비롯한 전 세계의 모든 전쟁 희생자와 그 유족에 대해 국경을 넘어 애도의 뜻을 표한다”고 말했다. 이때부터 반성의 뜻을 표명하는 것은 패전일 추도사에서 빠지지 않았다. 그러다 아베 신조 총리가 재집권한 2013년부터 반성 메시지는 사라졌다.
이날 이시바 총리의 종전 80년 담화는 없었다. 하야시 요시마사 관방장관이 “역대 내각의 역사 인식을 전반적으로 계승하고 있다”고 밝히는 데 그쳤다.
유력 차기 총리 후보로 거론되는 고이즈미 신지로 농림수산상은 제2차 세계대전 A급 전범이 합사된 야스쿠니 신사를 참배했다. 고이즈미 농림상은 환경상이던 2020년과 2021년에도 참배했다. 가토 가쓰노부 재무상도 야스쿠니 신사를 찾아 참배했다. 지난해 10월 이시바 내각 출범 이후 현직 각료의 야스쿠니 참배가 확인된 건 처음이다. 이시바 총리는 참배하지 않는 대신 공물 대금을 봉납했다.
우리 정부는 유감을 표했다. 외교부는 대변인 논평에서 “정부는 일본의 과거 침략전쟁을 미화하고 전쟁범죄자를 합사한 야스쿠니 신사에 일본의 지도급 인사들이 또다시 공물을 봉납하거나 참배를 되풀이한 데 깊은 실망과 유감을 표한다”고 밝혔다.
