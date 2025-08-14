[포토] 광복 80주년 대통령의 초대 행사

시사 전체기사

이재명 대통령과 김혜경 여사가 14일 청와대 영빈관에서 열린 '광복 80주년 대통령의 초대' 행사에 참석해 국민의례를 하고 있다.

김지훈 기자

